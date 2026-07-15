A pesar de eliminar a Inglaterra, FIFA castiga a Argentina para la final del Mundial 2026

FIFA no perdona con los castigos después de cada partido y ahora el perjudicado ha sido Argentina a pesar de conseguir el pase a la final de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina volvió a demostrar que tiene un corazón gigante y un talento único. En una semifinal para el infarto, el conjunto albiceleste derrotó a Inglaterra y se metió en la gran definición del Mundial 2026, donde se verá las caras contra España. Sin embargo, no todo es alegría total en el búnker nacional.
Detrás de los festejos y la euforia de los hinchas, se conoció una noticia que amarga un poco el panorama. La FIFA castigará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con una sanción económica debido a lo ocurrido durante el picante encuentro contra los ingleses.
Desde la previa se sabía que el partido iba a ser una verdadera batalla táctica y física. Los antecedentes entre ambas selecciones siempre le ponen un condimento especial a estos cruces, y esta vez no fue la excepción sobre el terreno de juego.
El partido cumplió con todo lo esperado y se luchó con los dientes apretados desde el primer minuto. La intensidad fue tan alta que el árbitro tuvo que intervenir constantemente para calmar los ánimos de los futbolistas de ambos planteles.
De hecho, la primera mitad del encuentro quedó registrada en los libros de historia del fútbol por su extrema rudeza. Se cometieron un total de 19 faltas en apenas 45 minutos, convirtiéndose en la etapa inicial con más infracciones en toda la historia de los Mundiales.
Uno de los momentos de mayor tensión para el equipo argentino ocurrió al minuto 42 de ese primer tiempo. El defensor Lisandro Martínez vio la tarjeta amarilla tras cortar un avance peligroso del ataque inglés, quedando al límite para el resto del juego.
A pesar de las patadas y el juego cortado, los dirigidos por Lionel Scaloni lograron imponer su jerarquía. Con un enorme esfuerzo colectivo, Argentina se quedó con la victoria por 2 a 1 en este partido disputado el 15 de julio.
Pero la entrega física y el juego al límite dejaron sus consecuencias en las planillas oficiales. Además de la amonestación de Lisandro Martínez, otros dos pilares fundamentales del equipo argentino terminaron el partido con tarjetas amarillas.
Cristian "Cuti" Romero y Rodrigo de Paul también fueron amonestados por el árbitro debido a la dureza de sus entradas. Con esto, el seleccionado sudamericano sumó un total de tres tarjetas amarillas en un solo encuentro de eliminación directa.
Es aquí donde entra en juego el estricto reglamento de la entidad máxima del fútbol mundial. La FIFA tiene normas muy claras para intentar mantener la disciplina y el juego limpio dentro de las canchas durante sus torneos.
Según lo que estipula el Código Disciplinario de la FIFA de este año 2026, las amonestaciones acumuladas en un partido conllevan sanciones automáticas. Específicamente, el castigo se detalla en el numeral III del primer anexo de este reglamento.
Debido a estas tres tarjetas, la FIFA castigará a la Selección Argentina con una fuerte multa de 30.000 dólares en total. El reglamento establece que la federación debe abonar una suma de 10.000 dólares por cada tarjeta amarilla recibida por sus jugadores.
Aunque para las finanzas de la federación esta cifra puede parecer menor, representa un fuerte llamado de atención. En estas instancias definitivas de un Mundial, cualquier detalle o desconcentración puede costar muy caro dentro y fuera de la cancha.
A pesar del castigo económico que se viene, el cuerpo técnico y los jugadores ya tienen la mente puesta en el objetivo mayor. La mira está fijada en España, el último obstáculo en el camino para levantar la tan ansiada copa del mundo.
Otra multa o castigo que les puede caer es por la pancarta que llevaron los jugadores dentro del terreno de juego.
El mensaje fue por la guera de las Malvinas.