Ingleses y argentinos viven una "guerra futbolística" recordando la batalla del 86

El ambientazo que se vive en Atlanta es digno de una final. Las aficionadas de Inglaterra y Argentina han vivido una tarde de pasión con recuerdos de la batalla de 1986.
Este niño llegó con una máscara de Leo Messi, el gran referente de los argentinos.
El colorido de los aficionados le puso el color al partido ya que los sudamericanos han sido la afición más apasionada del Mundial.
Con Diego Maradona en el recuerdo, los argentinos le recordaron a los inglese quienes son los reyes del fútbol mundial.
Esta linda inglesa causó furor con su vestimenta durante el partido entre Argentina e Inglaterra.
Las argentinas también le pusieron colorido como esta chica que llegó con el rostro pintado con los colores de la bandera.
Una aficionada argentina antes del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina disputan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.
Aficionados argentinos antes del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina disputan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.
El colorido de los aficionados de Argentina durante el encuentro, mostrando máscaras de Messi, sin duda es un duelo para no perdérselo.
Aficionados ingleses antes del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina llegaron vestidos como "Caballeros templarios".
Aficionados argentinos lloran cuando escuchan las notas del himno nacional en el duelo ante Argentina recordando la "guerra" que vivieron ante los ingleses por las Malvinas.
ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Aficionados argentinos esperan el inicio del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina disputan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. EFE/Octavio Guzmán