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Ingleses y argentinos viven una "guerra futbolística" recordando la batalla del 86

El Mercedes Benz Arena ha sido un espectáculo con el ambiente que están montando los argentinos e ingleses en un partido cargado de mucha tensión.

15 de julio de 2026 a las 12:33
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El ambientazo que se vive en Atlanta es digno de una final. Las aficionadas de Inglaterra y Argentina han vivido una tarde de pasión con recuerdos de la batalla de 1986.
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Este niño llegó con una máscara de Leo Messi, el gran referente de los argentinos.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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El colorido de los aficionados le puso el color al partido ya que los sudamericanos han sido la afición más apasionada del Mundial.

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Con Diego Maradona en el recuerdo, los argentinos le recordaron a los inglese quienes son los reyes del fútbol mundial.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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Esta linda inglesa causó furor con su vestimenta durante el partido entre Argentina e Inglaterra.

 RONALD WITTEK / EFE
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Las argentinas también le pusieron colorido como esta chica que llegó con el rostro pintado con los colores de la bandera.

 OLGA FEDOROVA / EFE
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Una aficionada argentina antes del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina disputan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

Octavio Guzmán / EFE
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Aficionados argentinos antes del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina disputan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

 Octavio Guzmán / EFE
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El colorido de los aficionados de Argentina durante el encuentro, mostrando máscaras de Messi, sin duda es un duelo para no perdérselo.

 WILL OLIVER / EFE
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Aficionados ingleses antes del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina llegaron vestidos como "Caballeros templarios".

 Octavio Guzmán / EFE
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Aficionados argentinos lloran cuando escuchan las notas del himno nacional en el duelo ante Argentina recordando la "guerra" que vivieron ante los ingleses por las Malvinas.

 Octavio Guzmán / EFE
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ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Aficionados argentinos esperan el inicio del partido de semifinales del Mundial 2026 que las selecciones de Inglaterra y Argentina disputan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. EFE/Octavio Guzmán

 Octavio Guzmán / EFE
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