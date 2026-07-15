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"Debe renunciar hoy": Rooney y la prensa inglesa no perdonan a Thomas Tuchel

Así reaccionó la prensa inglesa e internacional a la mala decisión de Thomas Tuchel que le costó la eliminación de Inglaterra en el Mundial ante Argentina.

15 de julio de 2026 a las 16:14
Debe renunciar hoy: Rooney y la prensa inglesa no perdonan a Thomas Tuchel
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Así reaccionó la prensa inglesa e internacional a la mala decisión de Thomas Tuchel que le costó la eliminación de Inglaterra en el Mundial ante Argentina.

 FOTOS: CAPTURA DE 'X'
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Wayne Rooney, leyenda de Inglaterra, a Tuchel: “Inglaterra estaba en Pánico. No puedes ir 1-0 arriba y luego rendirte. Tienes que estar al ataque. Es Argentina quien está bajo presión”
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Mientras que Joe Hart: “Thomas Tuchel ha demostrado que no confía en su equipo despues del 1-0”
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Tomás Roncero, aficionado del Real Madrid y periodista de Diario AS, fue claro: “Hoy sí ha ganado Argentina como un equipo campeón, con grandeza. Tuchel hundió a la armada inglesa con su cobardía. Tenemos la finalissima. ¡a por ellos!”
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Mister Chip mostró su enojo: “Tuchel, Cagón. Te vas a Miami y después a tu casa”
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Albert Ortega, periodista de Cataluña: “El ridículo de Tuchel se estudiará en los libros de historia como uno de los mayores actos de cobardía en el deporte”
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David Faitelson, periodista polémico de México, fue claro: “Tuchel no llega a Londres. Debe renunciar hoy en Atlanta .. fue inexplicable Y vergonzosa su postura”
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Sam Cadilla El Norte destacó las palabras de Tuchel tras quedar eliminado del Mundial: “No fue un problema de estructura. El partido cambió por completo.”
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Madrid Sports también publicó: “No me arrepiento de nada, hemos jugado uno de nuestros mejores partidos, si no el mejor”
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Live Score: “Thomas Tuchel no logra entregar la segunda estrella que prometió para Inglaterra. 60 años de dolor continúan”
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UF, diario de Inglaterra, destacó que nunca perdonarán a Tuchel porque no le dio minutos a Kobbie Mainoo.
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Y en una página fanática del United dijo: “El peor uso de los suplentes en la historia del fútbol por parte de Tuchel. Completamente sin agallas”
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ESPN FC: “Se quedó corto a solo minutos de lograrlo”
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Tuchel en conferencia de prensa dijo que porque pasó a una línea de cinco: “El partido cambió por completo, pero puedo entender la discusión. Hay millones de DT que lo saben mejor”
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