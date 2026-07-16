Barca sube oferta a Julián y desmienten a Romano: "Deja de vender tonterías"

Fichajes de Europa: Barcelona sigue pujando por Julián Álvarez, club desmiente a Fabrizio Romano y el jugador de Francia que llegaría a Chelsea por si se marcha Enzo Fernández
Fabrizio Romano aseguró a través de su X que el jugador argentino de Boca, Exequiel Zeballos, había rechazado un salario de 5 millones de euros netos anuales ofrecido por el CSKA Moscú. El conjunto ruso no ha dudado en responderle para desmentir la información de uno de los periodistas emblema del mercado de fichajes.
"Fabrizio, deja de vender tonterías. Eres un periodista respetado. El PFC CSKA nunca le ha ofrecido a ningún jugador 5 millones de euros netos al año. Las conversaciones con Boca terminaron en febrero: sin acuerdo, sin oferta personal. No estamos buscando extremos en este mercado. Deja de usar nuestro nombre para impulsar tratos o inflar demandas."
Reunión final entre Chelsea y Como por Chalobah. Según Di Marzio, el Chelsea y el Como se reunirán para cerrar los últimos detalles del fichaje de Chalobah por el conjunto italiano. El central inglés de 27 años tiene un valor de mercado de 40 millones de euros.
El español Álex Jiménez se convirtió este jueves en nuevo jugador de la Fiorentina, a la que llega cedido por el Bournemouth con una opción de compra, según informaron ambos clubes en sendos comunicados.
El Liverpool está cerca de renovar al que ha sido uno de sus mejores jugadores en la última temporada, Dominik Szoboszlai. Según adelantó Nicolò Schira y confirmó Fabrizio Romano, el húngaro firmará un nuevo contrato hasta 2031. Actualmente, el suyo acaba en junio de 2028.
El Galatasaray anunció en las últimas horas que Mauro Icardi no continuará la próxima temporada en el gigante turco. Con un emotivo mensaje de despedida, el 'Cim Bom' agradeció el papel de su capitán durante las últimas cuatro temporadas, en las que marcó 77 goles y dio 23 asistencias en 134 partidos.
El Besiktas anunció a bombo y platillo el fichaje de Leandro Trossard, que se ha sumado al proyecto otomano hasta 2029 con opción a un año más.
El atacante ha cerrado su etapa en el Arsenal con esa conquista de la Premier la pasada temporada.
Fabrizio Romano cuenta que el azulgrana Andrés Cuenca pondrá rumbo el jueves hacia Como para sumarse al proyecto de los lombardos. Cesc Fàbregas había pedido al canterano del Barça, reciente campeón Sub 19 con España, por el que el equipo italiano pagará 700.000 euros El cuadro 'culé' incluye un 20% de una hipotética futura venta.
El Deportivo está buscando un delantero para poner el broche a la plantilla en el regreso a Primera División. Uno de los nombres que está en el mercado y que interesa, según indica Santi Aouna, es el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, ahora mismo en las filas del Olympique de Marsella.
El Barça tiene previsto subir su oferta por Julián Álvarez, aunque no esperará eternamente. Marca un límite a principios del mes de agosto para descartar al delantero argentino.
Yann Sommer, uno de los porteros suizos más importantes de la historia y doble finalista de la Champions League con el Inter de Milán, se ha convertido este martes en nuevo futbolista del Brujas. El cancerbero helvético firma por tres temporadas, hasta 2029, tras finalizar su vinculación con el conjunto 'nerazzurro'.
Ángel Correa va a acabar su experiencia en Tigres, de México, como informa el periodista Willie González. Su destino será River Plate, que ya está trabajando en su incorporación antes de que se empiece el Clausura.
Mateu Alemany ya ha consumido el presupuesto inicial del Atlético de Madrid para reforzar la plantilla este verano. Tras cerrar los fichajes de Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee, el director de fútbol rojiblanco deberá centrarse ahora en las salidas para generar recursos que permitan seguir incorporando jugadores.
El Atlético ha comprometido ya 90 millones de euros fijos: 15 por Grimaldo al Bayer Leverkusen, 40 por Hjulmand al Sporting de Portugal y 35 por Kang-in Lee al PSG, además de 18 millones en variables.
El Chelsea ha vuelto a situar a Manu Koné en su agenda después de la destacada actuación del centrocampista de la Roma con Francia en el Mundial. El futbolista, de 25 años, aparece como una posible opción para reforzar la medular de los Blues.
Según informa Corriere, el club londinense podría acelerar su interés si Enzo Fernández abandona Stamford Bridge para fichar por el Real Madrid este verano. La Roma está dispuesta a escuchar propuestas por Koné, aunque exigiría al menos 50 millones de euros para iniciar las negociaciones.
Según informa Corriere dello Sport, el Tottenham está dispuesto a estudiar una venta durante este mercado. Sin embargo, la operación podría alcanzar los 40 millones de euros, una cifra elevada que marcará el desarrollo de las negociaciones.