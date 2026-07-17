Las 11 coincidencias que hacen temblar a Argentina: España sería campeona del mundo

En España celebran estas 11 coincidencias con el Mundial de 2010, las cuales alimentan la ilusión de conquistar la segunda estrella y derrotar a Argentina en la final de la Copa del Mundo de este domingo.
Una vez más habrá final inédita en la Copa del Mundo, sólo que esta vez parece que hay un gran favorito entre España y Argentina, pero no es por las estadísticas en este caso.
De acuerdo con un par de profecías, la Selección de España podría ser la próxima campeona del Mundial FIFA 2026 tras cumplirse varias coincidencias de 2010.
En el Mundial Sudáfrica 2010, España ganó su primer título del Mundo tras vencer a Países Bajos en la Final. Ahora, 16 años después, la Furia Española está instalada nuevamente en el último partido de la Copa y de acuerdo con las siguientes condiciones, podría ser la ganadora.
De acuerdo con el periodista español Juan García Arroita, hay al menos 11 coincidencias entre el Mundial 2010 y el 2026 que apuntan a que España podría ser campeón.
1.- El partido inaugural 2010 y el partido inaugural de 2026 fue México vs Sudáfrica, duelo que además coincidió en jugarse el mismo día, el 11 de junio.
2.- El entrenador de México en 2010 era Javier Aguirre, el mismo que dirigió al Tri en este 2026.
3. En el Mundial 2010, España llegó como campeona de la Eurocopa y en 2026 está jugando como campeona vigente de la Eurocopa.
4.- Tanto en 2010 como en 2026, España estuvo en el Grupo H: Suiza, Honduras y Chile en Sudáfrica; Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en Estados Unidos, México y Canadá.
5.- En 2010, Marcelo Bielsa se enfrentó a España como DT de Chile, un equipo sudamericano y en 2026 Marcelo Bielsa se enfrentó a España como DT de Uruguay, un equipo sudamericano. En ambos casos fue en el tercer partido.
6.- En el Mundial 2010, la canción oficial fue interpretada por Shakira, igual que en este 2026.
7.- En el Mundial de 2010, la base de la convocatoria fue el Barcelona con 8 jugadores. En 2026 fueron convocados 8 jugadores del Barcelona.
8.- En 2010, el Real Madrid no ganó títulos. En 2026, Real Madrid no ganó títulos
9.- En 2010, José Mourinho llegó como técnico al Real Madrid. En 2026 José Mourinho volvió al equipo merengue.
10.-En 2010, el Atlético de Madrid fue subcampeón de Copa, justo igual que en 2026.
11.- En 2010, Barcelona ganó la Liga y la Supercopa. En 2026, el Barcelona ganó la Liga y la Supercopa.
A estas coincidencias también se sumó la declaración de una persona que en España es conocida como la vidente Benita Castrejón, quien en una entrevista señaló que los ibéricos serán campeones.
“Iba a decir que igual quedaban segundos, pero no... van a ser campeones del mundo”, expresó Benita Castejón, dejando claro que, según ella, la selección de España se coronará el próximo domingo 19 de julio.