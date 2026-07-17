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Las 11 coincidencias que hacen temblar a Argentina: España sería campeona del mundo

Estas son las 11 coincidencias por las que en España creen que serán los campeones del mundo: Argentina tiembla.

17 de julio de 2026 a las 08:14
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En España celebran estas 11 coincidencias con el Mundial de 2010, las cuales alimentan la ilusión de conquistar la segunda estrella y derrotar a Argentina en la final de la Copa del Mundo de este domingo.
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Una vez más habrá final inédita en la Copa del Mundo, sólo que esta vez parece que hay un gran favorito entre España y Argentina, pero no es por las estadísticas en este caso.
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De acuerdo con un par de profecías, la Selección de España podría ser la próxima campeona del Mundial FIFA 2026 tras cumplirse varias coincidencias de 2010.
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En el Mundial Sudáfrica 2010, España ganó su primer título del Mundo tras vencer a Países Bajos en la Final. Ahora, 16 años después, la Furia Española está instalada nuevamente en el último partido de la Copa y de acuerdo con las siguientes condiciones, podría ser la ganadora.
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De acuerdo con el periodista español Juan García Arroita, hay al menos 11 coincidencias entre el Mundial 2010 y el 2026 que apuntan a que España podría ser campeón.
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1.- El partido inaugural 2010 y el partido inaugural de 2026 fue México vs Sudáfrica, duelo que además coincidió en jugarse el mismo día, el 11 de junio.
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2.- El entrenador de México en 2010 era Javier Aguirre, el mismo que dirigió al Tri en este 2026.
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3. En el Mundial 2010, España llegó como campeona de la Eurocopa y en 2026 está jugando como campeona vigente de la Eurocopa.
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4.- Tanto en 2010 como en 2026, España estuvo en el Grupo H: Suiza, Honduras y Chile en Sudáfrica; Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en Estados Unidos, México y Canadá.
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5.- En 2010, Marcelo Bielsa se enfrentó a España como DT de Chile, un equipo sudamericano y en 2026 Marcelo Bielsa se enfrentó a España como DT de Uruguay, un equipo sudamericano. En ambos casos fue en el tercer partido.
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6.- En el Mundial 2010, la canción oficial fue interpretada por Shakira, igual que en este 2026.
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7.- En el Mundial de 2010, la base de la convocatoria fue el Barcelona con 8 jugadores. En 2026 fueron convocados 8 jugadores del Barcelona.
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8.- En 2010, el Real Madrid no ganó títulos. En 2026, Real Madrid no ganó títulos
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9.- En 2010, José Mourinho llegó como técnico al Real Madrid. En 2026 José Mourinho volvió al equipo merengue.
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10.-En 2010, el Atlético de Madrid fue subcampeón de Copa, justo igual que en 2026.
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11.- En 2010, Barcelona ganó la Liga y la Supercopa. En 2026, el Barcelona ganó la Liga y la Supercopa.
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A estas coincidencias también se sumó la declaración de una persona que en España es conocida como la vidente Benita Castrejón, quien en una entrevista señaló que los ibéricos serán campeones.

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“Iba a decir que igual quedaban segundos, pero no... van a ser campeones del mundo”, expresó Benita Castejón, dejando claro que, según ella, la selección de España se coronará el próximo domingo 19 de julio.
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