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Olise sueña con el Real Madrid: revelan la millonaria cifra que pide el Bayern

Olise sueña con el Bernabéu, pero el Bayern impone una condición casi imposible para Florentino Pérez

17 de julio de 2026 a las 14:12
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Real Madrid no se rinde: confía en que Olise presione para salir del Bayern
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El nombre de Michael Olise continúa en la agenda del Real Madrid de cara al mercado de fichajes. El atacante francés, una de las grandes figuras de Francia durante el Mundial 2026, sigue siendo un futbolista muy valorado en Valdebebas
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Este viernes L’Équipe no duda y aseguró que: "Michael Olise se quiere ir al Real Madrid". Durante toda la edición de la Copa del Mundo habría consultado con sus compatriotas Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni por el presente del equipo de la capital española.

 Kenneth Fernandez / EFE
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La información del medio francés también señala lo que puede ocurrir en algunas semanas. Se espera que Michael Olise pida reuniones al Bayern Múnich con el objetivo de valorar su contrato a largo plazo

 SAM WASSON / EFE
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Igualmente hasta la posibilidad de salir del club en una transferencia donde haría todo lo posible para llegar al Real Madrid. En Alemania la postura es clara y habla de no dejarle salir bajo ninguna cifra.
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La directiva bávara lo considera una pieza fundamental de su proyecto y solo contemplaría su salida por una cifra que el Madrid considera desproporcionada.

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Durante el programa El Chiringuito, el periodista Josep Pedrerol reveló cuál es el principal obstáculo para que el francés llegue al Santiago Bernabéu.
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"En el Real Madrid me han dicho que es complicadísimo fichar a Olise por el precio que el Bayern está pidiendo. Es que es imposible... Hablamos de 150-180 millones de euros".
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Esa cantidad deja prácticamente congelada cualquier negociación. En la cúpula madridista no existe intención de realizar una inversión de ese calibre, incluso tratándose de uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol europeo.

 Carlos Ramírez / EFE
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Aunque Florentino Pérez ha demostrado en otras ocasiones que está dispuesto a romper el mercado por un jugador diferencial, en esta ocasión el escenario es distinto y el precio fijado por el Bayern supera los límites que maneja el club.

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Pedrerol también recordó que una supuesta oferta cercana a los 150 millones de euros por Julián Álvarez terminó siendo más una maniobra de mercado que una operación con opciones reales de prosperar, por lo que el Real Madrid no pretende repetir una estrategia similar.

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Mientras tanto, en Valdebebas reina la calma. La dirigencia entiende que el mercado apenas comienza y confía en que las condiciones puedan modificarse con el paso de las semanas.

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Uno de los factores que podría cambiar el rumbo de la operación es la postura del propio Michael Olise. Pese a tener contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029, el futbolista mantiene el deseo de vestir la camiseta del Real Madrid.
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Si el atacante comunica oficialmente su intención de abandonar el club alemán o deja claro que no quiere prolongar su vínculo, la entidad bávara podría verse obligada a flexibilizar sus pretensiones económicas para evitar un conflicto.

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Históricamente, el Bayern no suele impedir la salida de jugadores que manifiestan de forma reiterada su deseo de marcharse, por lo que esa circunstancia podría convertirse en un punto clave durante la negociación.

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Por ello, la estrategia del Real Madrid pasa por esperar un movimiento del propio futbolista. En el Santiago Bernabéu consideran que el siguiente paso debe darlo Olise, quien tendría que presionar al Bayern para facilitar un acuerdo.

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Por ahora, Florentino Pérez mantiene su postura firme: el Real Madrid no pagará entre 150 y 180 millones de euros por el internacional francés.
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Sin embargo, el mercado aún tiene mucho recorrido y una decisión del jugador podría cambiar completamente el panorama en las próximas semanas.

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