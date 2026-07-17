Messi habló de la famosa foto con Lamine y palpita la final del Mundial

Leo Messi aseguró este viernes, a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España, que es "una locura" la foto que le hicieron hace años con un Lamine Yamal bebé, y ahora su rival en el partido que entregará el título de campeón. El capitán de la Albiceleste habló durante un evento organizado en Nueva York en el Fanatics Fest previo a la final, en el que participó junto a su compañero Emiliano Martínez, el técnico Lionel Scaloni y al seleccionador español Luis De La Fuente y el centrocampista Rodri.

En el evento participaron, en calidad de presentadores especiales, el tenista serbio Novak Djokovic, el exjugador inglés Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant y la leyenda de la NFL Tom Brady, además del comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott. Messi, de 39 años y que podría estar disputando la última justa mundialista de su carrera, fue el más aplaudido por el público y los cánticos hasta llegaron a interrumpir sus declaraciones. "Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez", dijo el argentino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Lo de esa foto es una locura porque en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también", prosiguió "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también", concluyó.

Scaloni, en su intervención, recordó que el fútbol, incluso en un escenario de máxima tensión como una final del Mundial, sigue siendo el juego que hacían en su niñez. El 'Dibu' Martínez destacó el impacto que el Mundial ganado por Argentina en 2022 ha tenido en su país y manifestó el deseo de volver a vivir esa alegría. Por su parte, Luis De La Fuente arrancó su intervención subrayando la importancia del respeto recíproco y su confianza en sus jugadores. "Cuando uno está bien acompañado por buenos futbolistas normalmente se equivoca poco, y eso me da tranquilidad para tomar decisiones en cualquier momento del partido", explicó el DT español.