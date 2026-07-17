Biscayart en La Voz Mundialista señala a la selección que ganará el Mundial 2026: "Es la favorita"

En una nueva edición de La Voz Mundialista, segmento de Diario DIEZ patrocinado por Davivienda, Eduardo Biscayart analizó lo que dejaron las semifinales del Mundial 2026 y anticipó que la final entre España y Argentina estará marcada por el choque de estilos, la experiencia y el talento individual. Para el especialista, la selección española llega con argumentos para ser considerada favorita luego de eliminar a Francia, una de las grandes candidatas al título. “Esperábamos algo más avasallador por parte de Francia, con ese ritmo ofensivo”, explicó Biscayart sobre la semifinal, aunque destacó que España logró imponer su identidad: “Ese estilo de juego español de tenencia de la pelota, de moverla, de hacer que el rival no la tuviera y después también defenderse efectivamente de esas contras letales hizo que el partido lentamente se fuese inclinando”.

Eduardo también se refirió a la frustración francesa tras la eliminación y las críticas de Didier Deschamps al arbitraje: “Un entrenador que acaba de perder una semifinal de un Mundial, que pudo haber llegado a tres finales consecutivas, es lógico que esté enojado”, comentó, aunque agregó que los errores del árbitro Iván Barton “pudieron haber sido para cualquiera de los dos lados”.

Sobre la clasificación de Argentina ante Inglaterra, Biscayart señaló que la remontada tuvo mucho que ver con la capacidad de reacción del equipo de Lionel Scaloni: “A Argentina ese ambiente, esa energía cargada, le sirvió como combustible para ir a buscar la victoria”, explicó. Sin embargo, también apuntó contra la falta de ambición de Inglaterra después de ponerse en ventaja: “A Inglaterra le faltó audacia en un partido muy caliente, muy cargado por todas las circunstancias futbolísticas y extrafutbolísticas”, afirmó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

De cara a la final entre Argentina y España, Biscayart considera que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega con una ligera ventaja por su funcionamiento colectivo: “Quizá la sensación es que la selección española, por su solidez defensiva, deja la idea de que España es el favorito”, señaló. Aun así, el analista recordó que Argentina tiene un factor importante a su favor: la experiencia de haber ganado el Mundial de Qatar 2022: “Cuánto peso le ha quitado de los hombros a Argentina haber ganado el Mundial a la hora de encarar este torneo”, reflexionó sobre la tranquilidad que tienen varios futbolistas de la Albiceleste.