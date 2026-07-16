¡Es de Europa! FIFA confirma el árbitro para la final del Mundial entre España-Argentina

La FIFA puso fin a las especulaciones sobre el encargado de impartir justicia en el partido más importante del Mundial 2026. Luego de varios días de expectativa alrededor de la designación arbitral, el organismo confirmó oficialmente al juez que dirigirá la final entre España y Argentina. El elegido fue el esloveno Slavko Vinčić, quien tendrá la responsabilidad de conducir el encuentro por el título mundial este domingo en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), escenario donde españoles y argentinos buscarán levantar el trofeo más codiciado del fútbol.

Vinčić es uno de los árbitros con mayor experiencia en el fútbol europeo y cuenta con una amplia trayectoria en competiciones organizadas por la UEFA. Su perfil, caracterizado por un manejo firme de los encuentros y una estricta aplicación del reglamento, fue determinante para recibir la confianza de la Comisión de Árbitros de la FIFA. La terna arbitral estará integrada por los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, ambos de Eslovenia. Como cuarto oficial fue designado Adham Makhadmeh, de Jordania, mientras que Mohammad Alkalaf, también jordano, desempeñará la función de árbitro asistente de reserva durante la final.

Con esta elección, Vinčić se impuso a otros candidatos que habían tomado fuerza en las últimas horas, como el polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final del Mundial de Qatar 2022, y el australiano Alireza Faghani, ambos considerados entre los mejores árbitros del panorama internacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La gran final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio a la 1:00 de la tarde, hora de Honduras, en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford. España y Argentina protagonizarán un duelo de alto voltaje en busca de conquistar la corona mundial.