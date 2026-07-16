La postura de Vozinha con su fichaje por el Inter Miami tras su enorme Mundial 2026

El guardameta caboverdiano Vozinha, que se hizo popular durante el Mundial 2026 por sus destacadas actuaciones, afirmó este jueves que desea seguir jugando uno o dos años más, siempre que el físico se lo permita, pero únicamente si es para aportar como futbolista y no por motivos de marketing, dijo al canal CBS. "Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó el popular arquero al canal CBS, al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami.

El portero de 40 años, cuyo nombre de pila es Josimar José Évora Dias, insistió en que su pasión por el deporte sigue intacta. "Es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol", afirmó. "Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", aseguró. El deportista recordó lo difícil que es alcanzar visibilidad internacional en su país. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE