Hallaron la botella de Pickford por si habían penales: la reacción de Messi

La selección de Argentina firmó una remontada histórica frente a Inglaterra en Atlanta (2-1) y volverá a jugar la final del Mundial, en la que enfrentará a España este domingo en MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, una de las imágenes más curiosas de la clasificación de la Albiceleste tuvo como protagonista al arquero inglés Jordan Pickford.

En medio de las celebraciones, se produjo una escena inesperada. Los jugadores argentinos encontraron la botella de agua de Pickford, en la que el portero tenía pegada una nota con indicaciones para una eventual definición por penales. En las imágenes publicada por TyC Sports se aprecia cómo Nico González le muestra las anotaciones a Leo Messi. La expresión del capitán, sin no poder disimular su sonrisa, no tardó en viralizarse por las redes sociales y luego un preparador físico le muestra la botella con los apuntes a Enzo Fernández. Más tarde, Luis Martín, otro asistente del técnico Lionel Scaloni, compartió en Instagram una imagen de la botella y no pudo evitar burlarse de los ingleses: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE