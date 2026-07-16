Casillas anula a Messi y calienta la final del Mundial: “No habrá una cuarta estrella”

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no pasó desapercibida para Iker Casillas, el histórico arquero del Real Madrid y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con España.
Casillas reaccionó en redes sociales con varios mensajes cargados de opinión, tanto para cuestionar el planteamiento de Inglaterra como para dejar claro que confía plenamente en que España se quedará con el título que se disputará el domingo.
Tras el vibrante triunfo argentino por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, el exguardameta del Real Madrid apuntó directamente contra el técnico inglés, Thomas Tuchel, por la estrategia adoptada luego de la apertura del marcador.
“Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico”, escribió Casillas, criticando la postura defensiva que asumió Inglaterra tras el tanto de Anthony Gordon.
Una vez finalizado el compromiso, el español insistió en que el conjunto británico fue responsable de su propia eliminación. “Ha perdido el partido ella sola con su planteamiento” y “ha dejado hacer en todo momento” a la Albiceleste “durante 30 minutos”. “No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble”, expresó.
Sin detenerse ahí, Casillas también comenzó a palpitar la definición del campeonato y lanzó un mensaje dirigido directamente a la selección dirigida por Lionel Scaloni.
“No vais a bordar la cuarta estrella”, publicó el exarquero en uno de sus mensajes, dejando en evidencia su confianza en el combinado español.
Poco después reforzó esa idea con otra publicación aún más contundente: “No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!”, sentenció Casillas, quien protagonizó durante años una intensa rivalidad con Lionel Messi en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona.
Las declaraciones del excapitán español rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde aficionados de ambos países comenzaron a debatir sobre quién levantará el trofeo en la gran final.
ARGENTINA VA POR EL BICAMPEONATO Y LA CUARTA ESTRELLA
En lo deportivo, Argentina logró una remontada memorable luego de comenzar abajo en el marcador por el gol de Anthony Gordon. La reacción albiceleste llegó en los minutos finales gracias a un potente disparo de Enzo Fernández y a un cabezazo de Lautaro Martínez tras un preciso centro de Lionel Messi.
Con esta victoria, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Inglaterra y aseguró su presencia en una nueva final de la Copa del Mundo, donde buscará seguir haciendo historia.
La gran definición enfrentará a Argentina y España el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. La Albiceleste disputará su séptima final mundialista con el objetivo de conquistar la cuarta estrella, mientras que la Roja intentará sumar el segundo título de su historia.