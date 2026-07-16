Casillas anula a Messi y calienta la final del Mundial: “No habrá una cuarta estrella”

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no pasó desapercibida para Iker Casillas, el histórico arquero del Real Madrid y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con España. Casillas reaccionó en redes sociales con varios mensajes cargados de opinión, tanto para cuestionar el planteamiento de Inglaterra como para dejar claro que confía plenamente en que España se quedará con el título que se disputará el domingo. Tras el vibrante triunfo argentino por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, el exguardameta del Real Madrid apuntó directamente contra el técnico inglés, Thomas Tuchel, por la estrategia adoptada luego de la apertura del marcador.

“Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico”, escribió Casillas, criticando la postura defensiva que asumió Inglaterra tras el tanto de Anthony Gordon. Una vez finalizado el compromiso, el español insistió en que el conjunto británico fue responsable de su propia eliminación. “Ha perdido el partido ella sola con su planteamiento” y “ha dejado hacer en todo momento” a la Albiceleste “durante 30 minutos”. “No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble”, expresó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin detenerse ahí, Casillas también comenzó a palpitar la definición del campeonato y lanzó un mensaje dirigido directamente a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

“No vais a bordar la cuarta estrella”, publicó el exarquero en uno de sus mensajes, dejando en evidencia su confianza en el combinado español. Poco después reforzó esa idea con otra publicación aún más contundente: “No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!”, sentenció Casillas, quien protagonizó durante años una intensa rivalidad con Lionel Messi en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

Las declaraciones del excapitán español rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde aficionados de ambos países comenzaron a debatir sobre quién levantará el trofeo en la gran final.

ARGENTINA VA POR EL BICAMPEONATO Y LA CUARTA ESTRELLA