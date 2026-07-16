Escándalo en el Mundial: FIFA investiga a Argentina y el duro castigo que recibirían

Las normas de la FIFA son claras en este tipo de situaciones y contemplan distintas sanciones para quienes incumplan esta disposición. Entre las posibles medidas figuran una multa económica para la federación responsable o sanciones deportivas para los jugadores implicados, aunque la primera opción aparece como la más probable. En las próximas horas, la AFA recibirá la notificación oficial de la apertura del expediente disciplinario. A partir de ese momento se abrirá un plazo para que la federación y los futbolistas presenten sus descargos y alegaciones antes de que la Comisión Disciplinaria tome una decisión definitiva.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo apunta a que el castigo recaería sobre la federación mediante una sanción económica, mientras que, por ahora, no se prevén suspensiones para los jugadores que participaron en la celebración. Uno de los principales señalados es Giovani Lo Celso, quien fue captado colocando la pancarta sobre el césped antes de que varios de sus compañeros posaran detrás de ella durante los festejos posteriores al partido.

La escena generó una fuerte repercusión internacional y reavivó el debate sobre los límites entre las expresiones nacionales y las prohibiciones establecidas por la FIFA respecto a mensajes con contenido político durante sus competiciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Lo sucedido también contrastó con las declaraciones del seleccionador Lionel Scaloni en la previa del compromiso frente a Inglaterra. El entrenador había intentado restarle cualquier componente político al encuentro al asegurar que "no es más que un partido de fútbol".