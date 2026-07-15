Argentina rompió la regla y esto dice FIFA sobre anular el resultado ante Inglaterra

La histórica victoria de Argentina 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 ha quedado bajo la sombra de la polémica. Lo que era todo júbilo y festejo tras un agónico gol en el tiempo de descuento, se transformó rápidamente en preocupación debido a un festejo que violó el estricto reglamento de la FIFA. Durante las celebraciones en el campo de juego, varios futbolistas argentinos, entre ellos Giovani Lo Celso, junto a un grupo de hinchas, exhibieron una bandera con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.

El origen del conflicto: ¿Por qué la polémica?



La bandera hace referencia directa al conflicto armado de 1982, en el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Aunque para el pueblo argentino se trata de un reclamo de soberanía nacional muy profundo, la FIFA prohíbe de manera estricta cualquier manifestación política dentro de los estadios.

La regla que rompió Argentina

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Dado que la bandera fue exhibida tanto por hinchas como por los propios futbolistas en pleno terreno de juego, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa del Comité Disciplinario del organismo internacional.

¿Cuáles son los castigos que evalúa la FIFA?