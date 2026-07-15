  1. Mundial 2026

¿Por qué Messi es el máximo goleador del Mundial 2026 si está igualado en tantos con Mbappé?

Sin anotar y pese a igualar con Mbappé, Messi es líder goleador por sus 2 asistencias.

¿Por qué Messi es el máximo goleador del Mundial 2026 si está igualado en tantos con Mbappé?

Lionel Messi es líder de goleo por lo que pasó contra Inglaterra.
15 de julio de 2026 a las 18:27

Si no anota, asiste y así mantiene su influencia gigante. Por este criterio Lionel Messi lidera este miércoles la clasificación de goleadores del Mundial de Norteamérica, pese a que ha marcado 8 goles, los mismos que suma el francés Kylian Mpbappé.

El diez y capitán argentino fue el autor de los dos pases que Enzo Fernández y Lautaro Martínez transformaron en gol para la remontada por 1-2 sobre Inglaterra en el partido de las semifinales jugado en Atlanta.

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El astro, que cumplió 39 años el 24 de junio, anotó en la fase de grupos a Argelia (3), Austria (2), Jordania (1), en dieciseisavos a Cabo Verde (1) y en octavos a Egipto (1). Aunque no marcó en cuartos y semifinales, su presencia ha sido definitiva para sortear las dificultades y garantizar el avance de la Albiceleste.

Messi, máximo goleador de todas las copas con 21, uno más que Mbappé, ha repartido cuatro asistencias a lo largo del torneo. Y el francés ha dado tres pases para gol

- Clasificación de goleadores del Mundial 2026:

Con 8: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).

Con 7: Erling Haaland (Noruega)

Con 6: Jude Bellingham (Inglaterra) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 5: Mikel Oyarzabal (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia)

Con 4: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal).

- Clasificación de los goleadores históricos:

Con 21: Lionel Messi (Argentina)

Con 20: Kylian Mbappé (Francia)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

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Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

Con 14: Gerd Müller (Alemania)

Con 13: Just Fontaine (Francia)

Con 13: Harry Kane (Inglaterra).

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