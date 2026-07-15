¿Por qué Messi es el máximo goleador del Mundial 2026 si está igualado en tantos con Mbappé?

Si no anota, asiste y así mantiene su influencia gigante. Por este criterio Lionel Messi lidera este miércoles la clasificación de goleadores del Mundial de Norteamérica, pese a que ha marcado 8 goles, los mismos que suma el francés Kylian Mpbappé.

El diez y capitán argentino fue el autor de los dos pases que Enzo Fernández y Lautaro Martínez transformaron en gol para la remontada por 1-2 sobre Inglaterra en el partido de las semifinales jugado en Atlanta.