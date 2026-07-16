CONCACAF lo celebra: Messi a un paso de romper el récord imposible del Balón de Oro

Si el capitán del Inter Miami conquista el Balón de Oro 2026 , no solo ampliará su legado como el futbolista con más galardones del mejor del mundo, sino que también se convertirá en el primer jugador de la historia en ganar el premio militando en un club de la CONCACAF .

Lionel Messi está a las puertas de escribir otro capítulo histórico en su extraordinaria carrera tras su gran Mundial 2026 con Argentina a sus 39 años de edad.

Desde la creación del Balón de Oro por France Football, ningún futbolista que haya jugado en una liga perteneciente a la CONCACAF había logrado quedarse con el reconocimiento. Todos los ganadores desarrollaron la temporada que los llevó al premio en clubes europeos.

Messi, sin embargo, ha vuelto a desafiar la lógica. A sus 39 años, el jugador del Inter Miami continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026, liderando al conjunto argentino a una nueva final y manteniendo un nivel competitivo que lo ha colocado nuevamente entre los máximos favoritos para conquistar el prestigioso galardón.

Las encuestas y sondeos más recientes reflejan precisamente ese favoritismo. El astro argentino encabeza las preferencias con el 40 % de los votos, por delante de Lamine Yamal, quien aparece con un 30 %. Más atrás figuran Harry Kane con el 16 %, Rodri con el 13 %, Ousmane Dembélé con el 2 % y Kylian Mbappé con apenas el 1 %.

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De confirmarse esos pronósticos, Messi levantaría el noveno Balón de Oro de su carrera, ampliando aún más la distancia sobre cualquier otro futbolista en la historia del premio y sumando un récord que parecía imposible de alcanzar hace apenas unos años.