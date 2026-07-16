FIFA no lo perdonaría: este sería el castigo para Bellingham por la agresión a Barco

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó a los dirigidos por Thomas Tuchel sin opciones de disputar el título, sino que también podría traerle serias consecuencias a una de sus principales figuras. Jude Bellingham terminó en el centro de la polémica luego de protagonizar un incidente con el argentino Valentín "Colo" Barco tras el pitazo final del encuentro que la Albiceleste ganó por 2-1 para avanzar a la gran final.

Mientras los futbolistas argentinos celebraban la clasificación, el mediocampista inglés no pudo contener su frustración y se acercó a Barco, quien estaba de espaldas festejando con sus compañeros. Fue en ese momento cuando Bellingham le propinó un golpe al jugador argentino, una acción que quedó registrada y que ahora podría ser analizada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Si el organismo abre un expediente y determina que existió una agresión, el futbolista del Real Madrid se expone a una sanción contemplada en el Código Disciplinario de la FIFA. El reglamento es claro al establecer castigos para este tipo de conductas ocurridas durante o después de un partido oficial.

El artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA 2026, correspondiente a la "Conducta incorrecta de los jugadores y oficiales", señala que un jugador será suspendido por "al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado" cuando agreda a un adversario o a cualquier otra persona que no sea un oficial del encuentro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE