La decisión que tomó Inglaterra con el futuro de Thomas Tuchel tras el fracaso

Un aluvión de críticas ha caído en las últimas horas sobre las tácticas ultradefensivas del entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, que atrincheró a su selección en su portería durante la mayor parte del segundo tiempo en la semifinal contra Argentina para terminar perdiendo el partido en sus últimos minutos (1-2). El histórico delantero inglés Gary Lineker, hoy reconvertido en comentarista, calificó de "insondable" esa decisión de Tuchel: "Me pareció completamente insondable: si tu táctica es dejar a todo el mundo sentado, lo estás haciendo contra el mejor jugador del mundo", dijo Lineker al programa 'The Rest is Football' de Netflix, en referencia a Leo Messi.

El que fue defensa del equipo nacional Gary Neville abundó en la misma idea: "El mayor problema para mí fue incluso antes de que (Tuchel) empezara a hacer cambios. Ya habíamos empezado a atrincherarnos en el área antes de eso. ¿Cómo es que no podemos ir y marcar (a Messi)?, dijo en el pódcast 'The Overlap Stick'. Otro exinternacional inglés, Ian Wright, recordó que recargar un equipo con defensores (como hizo Tuchel al introducir cambios) "es lo que Messi quiere: Messi quiere driblar entre los jugadores, poner el balón en el área y causar caos". Y se preguntó cómo Tuchel pudo incluso decir que no lamentaba nada: "¿Cuántas veces tocamos el balón en el área (argentina)? Siete. Si estás haciendo tu mejor juego y sólo tienes el balón siete veces en su área, es que no estás exigiendo mucho a tu equipo. ¿Por qué dice eso entonces? ¿Está insultando nuestra inteligencia?", se preguntó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los medios ingleses, tanto los deportivos como los generalistas, se preguntan hoy si Tuchel puede seguir en el puesto tras la enorme decepción sufrida ayer con la derrota ante Argentina, generalmente atribuida a sus errores de planteamiento, pero por el momento el técnico alemán parece aferrarse al cargo.

FUTURO DE THOMAS TUCHEL

A pesar de la ola de críticas, Thomas Tuchel seguirá siendo el seleccionador de Inglaterra luego de que la Federación Inglesa (FA) descarta su cese. Medios como la 'BBC' o el periodista Fabrizio Romano aseguran que por las cabezas de los dirigentes no pasa despedir al técnico. Tuchel tiene el apoyo total de Mark Bullingham, presidente ejecutivo del organismo rector del fútbol inglés. "Es descorazonador quedarse tan cerca. Los jugadores y Thomas lo han dado todo y el equipo, los técnicos y el 'staff' han trabajado lo más duro posible a lo largo del torneo. Quiero darles las gracias a ellos y también a nuestros maravillosos aficionados, tanto a los que están en Estados Unidos como a los que nos han visto desde casa", aseguró Bullingham tras el partido.