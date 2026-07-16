Salió a la luz: el motivo por el que Bellingham agredió a Barco tras el partido

La clasificación de Argentina a la final del Mundial tras eliminar a Inglaterra sigue dejando imágenes inéditas y una fue el enganchón de Jude Bellingham con Valentín 'Colo' Barco al final del encuentro.
El mediocampista inglés agredió al volante argentino, quien vio todo el partido desde el banquillo. Nadie entendía por qué Bellingham tuvo ese comportamiento con su rival, pero finalmente se dio a conocer el motivo.
En las últimas horas salieron a la luz nuevas imágenes que podrían explicar el origen del conflicto. Un video de un aficionado que se hizo tendencia en las redes sociales muestra que, tras el gol del empate de Enzo Fernández a los 85 minutos, Barco salió corriendo desde su zona para celebrar junto a sus compañeros.
A diferencia del resto de los suplentes argentinos, el 'Colo' fue directamente hacia donde estaban los ingleses. Allí celebró saltando y gritando. La actitud generó una inmediata reacción de John Stones, que lo empujó con fuerza antes de que regresara al banquillo.
Según interpretaron distintos medios británicos, ese episodio quedó presente en la memoria de Bellingham, quien volvió a cruzarse con Barco tras la victoria argentina. En las imágenes se observa al mediocampista señalar al exjugador de Boca y golpearlo en la oreja.
La situación provocó una rápida reacción del argentino, que se dio vuelta y empujó a Bellingham. Instantes después apareció Nicolás Otamendi, quien intervino para separarlos y evitar que la discusión pasara a mayores.
El incidente no fue advertido por el equipo arbitral durante el partido, por lo que no hubo sanciones en ese momento. Sin embargo, al tratarse de una agresión captada por las cámaras de televisión, la FIFA podría analizar la escena y evaluar una eventual sanción disciplinaria contra Bellingham antes del cierre del Mundial.