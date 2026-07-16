El peligro que corre la final del Mundial entre Argentina y España: "Humo intenso"

El humo procedente de los incendios forestales que afectan a Canadá se extendía este jueves sobre gran parte del noreste de Estados Unidos, generando alertas sanitarias en varias ciudades de la región. No obstante, las autoridades y los meteorólogos confían en que un frente frío previsto para el fin de semana ayude a limpiar el ambiente antes de la final del Mundial 2026, programada para el domingo en el área de Nueva York.

Más de 80 mil aficionados tienen previsto asistir al duelo por el título entre la vigente campeona Argentina y la campeona europea España, que se disputará en el estadio al aire libre de Nueva York–Nueva Jersey. Además, unas 50 mil personas seguirán el encuentro desde Central Park, en Manhattan. Los efectos del humo comenzaron a sentirse en Nueva York desde principios de esta semana. Las autoridades locales emitieron una advertencia recomendando a los residentes reducir la actividad física intensa al aire libre y realizar descansos frecuentes en caso de permanecer fuera de casa. En Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio de la final, varios sistemas de monitoreo calificaron este jueves la calidad del aire como “insalubre para grupos sensibles”, debido a la concentración de partículas provenientes de los incendios. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El meteorólogo de AccuWeather, Alex DaSilva, explicó en declaraciones a Reuters que las zonas con mayor densidad de humo pueden provocar problemas respiratorios, especialmente en personas sensibles o con afecciones pulmonares preexistentes. “Las áreas donde el humo es más intenso pueden causar dificultades respiratorias. Quienes sean más sensibles o padezcan problemas respiratorios deberían permanecer en interiores el mayor tiempo posible”, señaló DaSilva. El especialista añadió que las lluvias previstas para el sábado contribuirán a dispersar buena parte del humo acumulado sobre la región. “El sábado se esperan precipitaciones importantes, lo que debería ayudar a eliminar gran parte del humo. Además, el domingo por la mañana un frente frío cruzará la zona y terminará de limpiar cualquier resto que permanezca en el ambiente”, explicó.