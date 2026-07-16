España desafía la historia: busca el Mundial y un récord ante Argentina en la final

España afrontará este domingo 19 de julio una de las finales más importantes de su historia. Enfrente tendrá a la vigente campeona del mundo, Argentina, en un duelo que definirá al nuevo monarca del Mundial 2026, pero que también podría convertir a La Roja en la selección con el invicto más largo jamás registrado en el fútbol internacional. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega a la gran cita en un momento excepcional. Tras eliminar con autoridad a Francia en las semifinales, los españoles extendieron su racha a 37 partidos consecutivos sin perder, producto de 28 victorias y nueve empates, igualando la marca que estableció Italia entre 2018 y 2021.

Ahora, España está a un solo resultado de romper ese registro. Si evita la derrota frente a Argentina, alcanzará 38 encuentros invicta, estableciendo un nuevo récord absoluto entre selecciones nacionales y sumando un capítulo histórico a una generación que ya se ha consolidado entre las mejores del mundo. El reto, sin embargo, será mayúsculo. Del otro lado estará una Argentina acostumbrada a responder en los escenarios de máxima exigencia y que buscará defender la corona conquistada en Qatar 2022. Además, la Albiceleste estuvo muy cerca de alcanzar esa misma marca, al acumular 36 partidos sin perder entre la Copa América de 2019 y el inicio del Mundial de 2022. Los números también reflejan la fortaleza española en los partidos de eliminación directa. La Roja acumula 10 encuentros consecutivos sin perder en fases de mata-mata de la Copa del Mundo, una racha que comenzó después de su última derrota en tiempo reglamentario, el 3-1 sufrido ante Francia en los octavos de final de Alemania 2006. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE