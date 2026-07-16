  1. Mundial 2026

La decisión de Yamal que deja en vilo a España antes de la final del Mundial 2026

La joya de la Selección de España y Pedro Porro se han entrenador por aparte en el primer entrenamiento previo a la final del Mundial 2026.

La decisión de Yamal que deja en vilo a España antes de la final del Mundial 2026

Lamine Yamal y España ya se encuentran en New York para disputar la gran final del Mundial 2026.

16 de julio de 2026 a las 09:55

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron este jueves al margen de sus compañeros en el primer entrenamiento de la selección española para preparar la final del Mundial 2026 del domingo 19 de julio ante Argentina.

Tras la victoria ante Francia en semifinales (0-2), Lamine Yamal salió del césped cojeando ligeramente y Pedro Porro lo hizo con una “sobrecarga”.

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Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmiten calma respecto a la disponibilidad de ambos jugadores para la final, con el objetivo de que el viernes se reincorporen al trabajo con el grupo.

Lamine Yamal se ejercitó al margen de sus compañeros en el primer entreno de España previo a la final del Mundial 2026.

Lamine Yamal se ejercitó al margen de sus compañeros en el primer entreno de España previo a la final del Mundial 2026.

 (EFE)

Tanto Lamine Yamal como Pedro Porro saltaron al césped junto al resto de sus compañeros, pero tras un ligero calentamiento no participaron en los rondos habituales y llevaron a cabo estiramientos sobre esterillas durante los 15 minutos abiertos a la prensa, en los que Luis de la Fuente estuvo muy pendiente de ellos.

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El entrenamiento de este jueves tuvo lugar en el centro del New York Red Bull en Whippany, ubicado en el condado de Morris en el estado estadounidense de Nueva Jersey, elegido por la selección española para preparar la final.

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