FIFA confirma cambio de regla: ¿cuánto durará el descanso de la final del Mundial?

La FIFA despejó una de las principales incógnitas de cara a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El máximo ente del fútbol confirmó oficialmente cuánto durará el entretiempo del encuentro. Contrario a los rumores que circularon en los últimos días, el descanso no se extenderá hasta los 30 minutos.

La FIFA informó a las federaciones de España y Argentina que el entretiempo tendrá una duración total de 17 minutos, apenas dos más que los 15 habituales en cualquier partido de fútbol.

Dentro de ese margen de tiempo se desarrollará el esperado espectáculo musical, que contará con las presentaciones de Shakira, Madonna y Justin Bieber. Según la planificación oficial, los artistas ocuparán alrededor de 11 minutos del descanso.

En los días previos se especuló con que el show obligaría a prolongar considerablemente el entretiempo, incluso superando la media hora, al estilo del Super Bowl de la NFL. Sin embargo, la FIFA desmintió esa posibilidad y confirmó que el cronograma será mucho más ajustado.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los seis minutos restantes estarán destinados al montaje y desmontaje del escenario, además de las labores de mantenimiento del terreno de juego. Entre ellas figura el riego del césped, un aspecto que ha generado comentarios durante el torneo.

El estado de la cancha del MetLife Stadium ha sido objeto de debate después de varios encuentros, ya que algunos equipos consideraron que el césped se encontraba demasiado seco y que eso hacía el juego más lento de lo habitual.

Uno de los combinados que mostró preocupación por esa situación fue España, por lo que el mantenimiento del campo durante el descanso será una prioridad antes del inicio de la segunda mitad.

Lo que sí se mantendrá sin modificaciones será el protocolo de hidratación implementado durante todo el Mundial debido a las altas temperaturas registradas en distintas sedes.

Como ha ocurrido en los partidos anteriores del torneo, habrá dos pausas para que los futbolistas puedan hidratarse: una en cada tiempo, siempre que las condiciones climáticas así lo requieran.

Con esta decisión, la FIFA busca equilibrar el espectáculo del show musical con el desarrollo deportivo de la final, evitando una interrupción excesiva y manteniendo el ritmo habitual de un partido de fútbol.