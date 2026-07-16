La FIFA alista una histórica sorpresa para el ganador del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará un momento histórico por una innovadora distinción que entregará la FIFA. El duelo se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y contará con un premio inédito para los vencedores. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA otorgará anillos de campeón al equipo que levante el trofeo. La iniciativa, inspirada en las tradicionales premiaciones del deporte estadounidense, se suma a las medallas de oro y a la copa mundialista, una práctica muy común en ligas como la NBA, NFL, MLB y NHL.

El organismo confirmó que se producirán únicamente 2,026 anillos con numeración exclusiva. De esa cantidad, 30 serán entregados a los integrantes de la selección campeona, mientras que las 1,996 piezas restantes estarán disponibles para los aficionados como un producto oficial con licencia de la FIFA. Cada anillo tendrá un diseño especial que incluirá, en uno de sus lados, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que en el otro aparecerá la identidad del país campeón. Además, cada pieza contará con un certificado de autenticidad. Tras el partido, el capitán y el entrenador recibirán anillos provisionales antes de la entrega de las versiones personalizadas.

La final también quedará registrada en los libros de historia por otro motivo. Será la primera vez que los actuales campeones de la Copa América y la Eurocopa se enfrenten para definir una Copa del Mundo, un hecho sin precedentes desde la creación del torneo hace casi un siglo. Además, ambos equipos aún tienen pendiente disputar la Finalissima, encuentro que originalmente estaba previsto para celebrarse en Qatar y fue suspendido debido al conflicto en Medio Oriente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Argentina y España protagonizarán un choque histórico en todos los sentidos. Además de buscar la gloria mundial, el vencedor levantará el trofeo más importante del fútbol y estrenará un nuevo símbolo de campeón impulsado por la FIFA, agregando un capítulo inédito a la historia de los Mundiales.