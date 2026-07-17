¿Argentina juega sucio? De la Fuente responde y advierte a Messi antes de la final

A tan solo dos días para la final de la Copa del Mundo 2026, Luis de la Fuente habló en conferencia de prensa desde Nueva York sobre el esperado partido ante Argentina y las comparaciones entre Lamine Yamal y Leo Messi. El entrenador de España también dijo que es un "lujo" poder enfrentarse a Lionel Scaloni ya que lo considera su "amigo" y fue consultado sobre el juego de la Albiceleste. Por otro lado, advirtió a Messi con que no le hará marca personal, pero que estarán atentos a todos sus movimientos.

Ser campeón "Ya es un lujo estar en una final. Yo firmaría llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo. Queremos pelear por ganarlo. Vamos a disfrutar de ese momento. Es un gran rival que lleva una trayectoria espectacular". Juego de Argentina No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Será un grandísimo espectáculo. Son dos superequipos, con muchas similitudes. Cada uno intentaremos llevar el juego donde más nos interese, pero ambas selecciones plantearemos un partido donde el talento gane. Los árbitros están para ayudar al espectáculo". Nervios "Estoy nervioso porque volvemos en helicóptero al hotel y eso me pone nervioso. Lo demás no. Estoy traquilísimo. Lo que queremos es disfrutar". Ansiedad "Entre nosotros. Tanto Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos. En eso tenemos mucha similitud. En ese igualdad, hay que intentar ganar por detalles e intentar imponernos. Cuando nos toque sufrir, sufriremos".

Lamine Yamal "Está bien. Todos han entrenado bien. Esperemos que no haya contratiempos mañana. Tenía un golpe fuerte, pero aguantó el partido perfectamente. Ayer le dimos descanso, hoy ha estado con los compañeros con normalidad, no hay problemas con él". Comparaciones entre Lamine y Messi "Lamine es Lamine y Messi es irrepetible. Es un ejemplo. Su actitud, su comportamiento... Con la edad que tiene y en este Mundial tan espectacular". Una final al año "El truco es trabajar, trabajar y trabajar. Y aún así las cosas no salen. Y cuando no salen hay que seguir trabajando y rodearse de buenos acompañantes: buenos jugadores y buen cuerpo técnico". Messi y Scaloni "A Messi lo conocía cuando yo entrenaba al Sevilla juvenil. Al principio le hizimos un marcaje individual. Luego le sacaron tarjeta al jugador, lo cambié y nos marcaron cuatro. No haremos marcaje individual, pero estaremos atentos. Y Scaloni y yo somos dos grandes competidores que nos admiramos mucho. Es un lujo enfrentarnos".