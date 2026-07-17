Gary Neville apuntó contra dos figuras de Argentina: "Si no tuvieran a Messi..."

Gary Neville ratificó sus críticas sobre Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez tras la eliminación de Inglaterra contra Argentina en las semifinales del Mundial, y aseguró que sin Leo Messi no disputarían la final del torneo. Frente a una presentadora de televisión inglesa que le recordó que Romero ya le había respondido en público, Neville no dio marcha atrás.

"Solo para añadir las palabras exactas que dije: ellos regalan goles", arrancó el exdefensor de 51 años. Y fue más lejos: "Si no tuvieran a Messi al frente... esos dos deberían ir y abrazarlo cada minuto de cada día", argumentó, en referencia a los seis goles que recibió Argentina en cuatro partidos de la fase de eliminación directa del Mundial. Pero Neville no se quedó solo en la crítica. En el mismo tramo de la entrevista reconoció que los dos defensores son "una fuerza de la naturaleza", con "personalidades increíbles" y una presencia física que los lleva a ganar cabezazos tanto en el área propia como en la rival. "Van de lo sublime a lo ridículo", sintetizó, una frase que condensa la contradicción que, según él, define a la pareja. Para Neville, no existe en el fútbol actual otra dupla defensiva con esa dualidad tan marcada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE