Piden repetir el Francia-España: la acción que involucra a Lamine Yamal

La durísima eliminación de Francia en las seminales del Mundial 2026 ante España sigue generando tensión. Tan solo dos días después del encuentro, se ha puesto en marcha una iniciativa que exige la repetición del compromiso en Dallas. La petición viene directamente desde el país galo, donde los aficionados ya han recogido más de 50 mil firmas para que el partido se repita.

¿Por qué motivo? El origen de la polémica radica en una supuesta mano de Lamine Yamal en la acción del penal que favoreció a los españoles. Los promotores de la campaña sostienen que la jugada condicionó el resultado. Consideran que antes de que Lucas Digne impactara su pierna izquierda sobre Lamine para intentar despejar el balón, existe una mano del delantero, aunque en las imágenes se aprecia que la tiene pegada a su cuerpo. "Durante el penal concedido a España, Lamine Yamal toca el balón con la mano. Francia no debería haber recibido ese primer gol, que cambia por completo la fisonomía del partido. El deporte debe jugarse según las reglas y esta noche no se han respetado", reza el manifiesto de la recogida de firmas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El propio seleccionador francés, Didier Deschamps, ya había avivado el debate en la rueda de prensa posterior al partido al cuestionar abiertamente las decisiones del árbitro salvadoreño Iván Barton. Aunque el técnico hizo autocrítica y asumió los errores de su equipo, no dejó pasar la oportunidad de señalar el arbitraje. "Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro está a la altura de la tarea de arbitrar una semifinal. Está el penal, pero no es solo eso, se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos", declaró.

SIN RESPUESTA DE LA FIFA