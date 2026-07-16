"Estúpido": figura de Argentina fulmina a Gary Neville tras echar a Inglaterra

Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez se defendieron de la fuerte crítica realizada por Gary Neville en la previa del partido entre Inglaterra y Argentina por el pase a la final del Mundial 2026.
La Albiceleste enfrentará a España en Nueva Jersey por el soñado título y lo hará con la pareja de centrales formada por el zaguero del Tottenham y Manchester United. Ambos dieron declaraciones tras echar a los ingleses y le respondieron a Neville.
En la previa del encuentro, Neville aseguró en el programa 'The Overlap' que Romero y Martínez eran "la mejor y la peor pareja de centrales del mundo porque a veces son absolutamente increíbles, pero al siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".
Una frase que no gustó a ninguno de los dos futbolistas argentinos, especialmente al 'Cuti' que aprovechó el pase a la final para insultar con la palabra "estúpido" al exdefensor inglés.
Primero fue Lisandro Martínez quien tomó la palabra: "Estamos acostumbrados a que la gente hable siempre de nosotros. Parece que les gusta hacerlo, y nosotros respondemos en el campo, eso es todo, siempre con respeto".
Seguidamente, el reportero de DSports recordó las palabras de Neville y fue el turno para Romero. "Espero que cuando me retire no sea tan estúpido. Ojalá no critique a ningún jugador ni a nadie, porque al final uno entra para hacer lo mejor para su equipo o selección. Pero nada. Estamos contentos de estar en una final, estamos haciendo historia con nuestra selección".
Argentina volverá a disputar una final de Mundial por segunda vez consecutiva, mientras que Inglaterra tendrá que esperar cuatro años más para intentarlo nuevamente, algo que se le resiste desde 1966, cuando ganaron el que es hasta ahora ha sido su única Copa del Mundo.