"Estúpido": figura de Argentina fulmina a Gary Neville tras echar a Inglaterra

Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez se defendieron de la fuerte crítica realizada por Gary Neville en la previa del partido entre Inglaterra y Argentina por el pase a la final del Mundial 2026. La Albiceleste enfrentará a España en Nueva Jersey por el soñado título y lo hará con la pareja de centrales formada por el zaguero del Tottenham y Manchester United. Ambos dieron declaraciones tras echar a los ingleses y le respondieron a Neville.

En la previa del encuentro, Neville aseguró en el programa 'The Overlap' que Romero y Martínez eran "la mejor y la peor pareja de centrales del mundo porque a veces son absolutamente increíbles, pero al siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo". Una frase que no gustó a ninguno de los dos futbolistas argentinos, especialmente al 'Cuti' que aprovechó el pase a la final para insultar con la palabra "estúpido" al exdefensor inglés. Primero fue Lisandro Martínez quien tomó la palabra: "Estamos acostumbrados a que la gente hable siempre de nosotros. Parece que les gusta hacerlo, y nosotros respondemos en el campo, eso es todo, siempre con respeto". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE