Trump propone otro Mundial en USA sin México: "Elegimos a alguien más"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes en Nueva York que el Mundial 2026 ha roto récords, convirtiéndose en el "más grande de la historia", y sugirió que su país repita como sede en el próximo. "Sugiero, porque ha sido tan exitoso... lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente", dijo el mandatario en una recepción en la Torre Trump.

Trump estuvo acompañado por Gianni Infanino, presidente de la FIFA, que se deshizo en elogios con el político e insistió en que la misión de la organización es llevar alegría al mundo a través del deporte. "Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y Estados Unidos la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría", bromeó Trump. De acuerdo con el republicano, el Mundial ha sumado hasta ahora 6,5 millones de asistentes, cifra que lo convierte en "el torneo con más asistencia de la historia de todos los deportes", y 6 millones de espectadores, que también describió como un hito. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Durante el discurso, que tuvo un tono distendido, felicitó a Infantino por la organización del evento y por "momentos inolvidables", entre ellos el de la polémica con la tarjeta roja al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun.