  1. Mundial 2026

Trump propone otro Mundial en USA sin México: "Elegimos a alguien más"

El presidente estadounidense compartió con Gianni Infantino y sugiere que la Copa del Mundo se vuelva a realizar en su país.

Trump propone otro Mundial en USA sin México: Elegimos a alguien más

Donald Trump quiere que el Mundial se vuelva celebrar en Estados Unidos tras el éxito que ha tenido.

18 de julio de 2026 a las 06:58

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes en Nueva York que el Mundial 2026 ha roto récords, convirtiéndose en el "más grande de la historia", y sugirió que su país repita como sede en el próximo.

"Sugiero, porque ha sido tan exitoso... lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente", dijo el mandatario en una recepción en la Torre Trump.

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Trump estuvo acompañado por Gianni Infanino, presidente de la FIFA, que se deshizo en elogios con el político e insistió en que la misión de la organización es llevar alegría al mundo a través del deporte.

"Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y Estados Unidos la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría", bromeó Trump.

De acuerdo con el republicano, el Mundial ha sumado hasta ahora 6,5 millones de asistentes, cifra que lo convierte en "el torneo con más asistencia de la historia de todos los deportes", y 6 millones de espectadores, que también describió como un hito.

Durante el discurso, que tuvo un tono distendido, felicitó a Infantino por la organización del evento y por "momentos inolvidables", entre ellos el de la polémica con la tarjeta roja al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun.

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"Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación. ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia: Bélgica ganó el partido", relató.

También contó una anécdota con Harry Kane, capitán de Inglaterra, que este sábado jugará el partido por el tercer puesto contra Francia Miami.

"Inglaterra tiene un gran jugador, con el que jugué al golf, es Harry Kane. Creo que tal vez se equivocaron cuando pusieron a su mejor jugador a defender. Pero que sé yo de fútbol", dijo el norteamericano.

Donald Trump cerró su intervención con Infantino enviando "buena suerte a España y Argentina el domingo. Que gane el mejor equipo".

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Agencia EFE
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