OFICIAL: Vozinha sorprende con su nuevo club tras brillar en el Mundial

Bombazo en el fútbol sudamericano: Vozinha, el legendario arquero de Cabo Verde que acaba de brillar en la Copa del Mundo 2026, fue confirmado como nuevo refuerzo del Colo Colo de Chile. Con 40 años, el arquero negoció como agente libre y vivirá su primera experiencia fuera de Europa y África y reforzará el arco del 'Cacique' de cara al segundo semestre, en el que el equipo pelea por la Liga de Primera y la Copa Chile.

La noticia primero fue adelantada por el periodista Fabrizio Romano. "Vozinha al Colo Colo, ¡aquí vamos! Acuerdo verbal en marcha para el portero de Cabo Verde. Documentos aún por firmar, probablemente ocurra durante el fin de semana y luego tiempo para viajar y realizar pruebas médica", afirmaba el experto en fichajes.

Tan solo una hora más tarde, la propia entidad chilena publicaba la llegada del guardameta, pero sin revelar todavía por completo su identidad. "Bienvenido. Te esperamos en el Estadio Monumental", publicó el Colo Colo, acompañado el mensaje con una imagen en la que se muestra la cabellera del experimentado portero y con la frase "aura". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

De acuerdo con ESPN, Vozinha firmó un contrato de seis meses, y con opción de renovar por un año más. Además, podría jugar la Copa Libertadores la próxima campaña, en caso de que el 'Cacique' logre sellar su regreso al torneo. En el Mundial, el portero caboverdiano jugó 4 partidos, recibió 5 goles y tuvo 2 porterías en cero, con un total de 18 atajadas, y formando parte del 11 ideal del certamen elegido por los fanáticos.

EL PRESIDENTE DEL COLO COLO