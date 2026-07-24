El nuevo técnico del City habló del futuro de Rodri: "Tiene una cirugía y después..."

Enzo Maresca atendió este viernes su primera rueda de prensa como nuevo DT del Manchester City y le consultaron sobre el futuro de Rodri Hernández, capitán de España que se consagró en el Mundial 2026. El mediocampista ha sido vinculado durante las últimas semanas con una posible llegada al Real Madrid, ya que afronta el último año de su contrato con el cuadro inglés.

El técnico italiano afrontó de cara la consulta y dejó claro que, por ahora, el futuro de Rodri pasa por seguir jugando en el Etihad.

"Por ahora, la cirugía es el lunes y necesita unas vacaciones; necesita descansar y recuperarse. Después volverá con nosotros", anticipó Maresca, y confirmando que el español pasará por el quirófano para corregir una pequeña dolencia en la espalda que le provoca molestias. De acuerdo con Sky Sports, el City quiere retener a Rodri y llegar a un acuerdo para renovar su contrato. "Siempre hay especulaciones sobre los grandes jugadores. No me preocupa, es normal. Ganaron el Mundial y él fue el mejor jugador", añadía Maresca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Cualquier entrenador querría a Rodri porque es un jugador de primer nivel", remataba el entrenador de los 'Cityzens'.



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