Barcelona golea en el primer amistoso de pretemporada

El Barcelona disputó este viernes su primer partido de pretemporada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper contra el Europa, de Primera Federación (tercera categoría de España), que se saldó con victoria por 4-1 para los azulgranas. Dicho encuentro fue de entrenamiento y a puerta cerrada, sin prensa ni público, como complemento de las sesiones preparatorias que realiza el técnico Hansi Flick.

En un duelo con alta participación de futbolistas de La Masia y muchos cambios antes de la segunda mitad, el objetivo del Barcelona era coger ritmo competitivo para los jugadores que se están adaptando. De hecho, Flick no se arriesgó a hacer las primeras pruebas con su compatriota Karim Adeyemi, el último fichaje culé, presentado el jueves y que entrenó por primera vez con el equipo en la sesión matinal de este viernes, pero no fue parte del compromiso. Con un equipo plagado de canteranos, fueron superiores a su rival y se hicieron con el triunfo gracias a los goles de Diarra, Héctor Fort, Ebrima y Álex Gonzalez; Flavio anotó el tanto para el Europa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El técnico alemán también aprovechó para observar a varios jugadores con los que en principio no cuenta y cuyo futuro todavía debe resolverse este verano. Es el caso de Marc Casadó, Ter Stegen o Roony Bardghji, a los que dio minutos ante los visitantes.

LA ALINEACIÓN AZULGRANA

Flick presentó una alineación plagada de canteranos a los que se unieron algunos veteranos. Szczesny ocupó la portería, con Héctor Fort, Andreas Christensen, Gerard Martín y Jofre Torrents en defensa. Guille Fernández, Brian Fariñas e Ibrahim Diarra formaron el centro del campo, mientras que Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim y Shane Kluivert aparecieron en ataque. Luego modificó prácticamente todo el equipo en el segundo tiempo. Entraron Ter Stegen, Álex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Marc Casadó, Tommy Marqués y Orian Goren, entre otros.

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