Paredes lo revela: la decisión de Messi y las teorías conspirativas en la final del Mundial

El volante de 32 años regresó a su país y rápidamente comenzó a entrenar con su club, Boca Juniors , que venció 1-0 a O'Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes , mediocampista de la selección argentina, se pronunció sobre las teorías conspirativas que rodean a la Albiceleste luego de perder la final del Mundial 2026 ante España el pasado domingo.

Paredes fue titular en ese encuentro y disputó los 90 minutos. Tras el silbatazo final, el jugador atendió a los medios en la zona mixta para hablar del presente de la selección y todo los rumores que circulan.

"Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma", explicó sobre su futuro en la Albiceleste.

"Queda disfrutar, no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante. Por eso estoy feliz", agregó.

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Respecto a las teorías conspirativas acerca de la final, Paredes fue contundente. "Si es por todo lo que escucho, me tengo que volver loco. Nosotros hicimos un gran Mundial y creo que España fue muy superior a nosotros en la final y es un justo ganador".

Para cerrar, el mediocampista intentó suavizar toda la polémica: "A nosotros nos queda disfrutar lo que logramos en este proceso que duró ocho años, que fue espectacular. No hay que darles bola".