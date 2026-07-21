El 'like' de Cristiano donde aseguran que la FIFA es corrupta y ayudaba a Messi

Antes de que finalizara el Mundial 2026 que terminó ganando España sobre Argentina, Cristiano Ronaldo interactuó con una publicación donde cuestionan de manera directa la integridad de la FIFA y sugiere un trato preferencial hacia Leo Messi mientras se desarrollaba el torneo.
El material audiovisual que recibió el 'like' del astro portugués corresponde a un fragmento del programa Espejo Público. En esta emisión, los panelistas analizaban el desempeño de los equipos finalistas y fue en este espacio donde la periodista Pilar Rodríguez emitió críticas severas hacia el organismo rector del fútbol mundial.
Durante su intervención en el panel, Rodríguez cuestionó el avance de Argentina en las rondas eliminatorias del certamen y señaló a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
"Argentina debió ser eliminada hace aproximadamente cinco partidos; no sucedió gracias a la ayuda de la FIFA, que es una de las instituciones más corruptas de la Tierra", arremetió la periodista española.
"A mí no me da miedo Argentina, me da más miedo Infantino. No vamos a jugar contra Argentina, sino contra la FIFA, que quiere darle el Mundial a Messi, como pasó hace cuatro años en Qatar", añadió.
La interacción de Cristiano con este clip no pasó desapercibida para los millones de usuarios de Instagram. Mediante capturas de pantalla, aficionados y otros medios documentaron su 'like' antes de que la noticia se viralizara o que el futbolista lo quitara... como sucedió posteriomente.
"Cristiano y su like", "A Cristiano le gustó este video", "El comandante le dio like" y "Gracias por dejar las cosas claras y gracias Cristiano por afirmarlo", fueron algunos de los miles de comentarios antes que el portugués eliminara su 'me gusta' del video.
Este gesto reavivó las discusiones sobre la histórica rivalidad deportiva que existe entre Ronaldo y Messi. Asimismo, la acción alimentó las teorías de un sector de la afición sobre la supuesta influencia de las autoridades deportivas en los resultados de los partidos de eliminación directa.