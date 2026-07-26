Real Madrid revienta el mercado: la cifra que pagó por Diomande y su contrato

El Real Madrid asestó un golpe definitivo en el mercado de fichajes con la contratación de Yan Diomande, la joven estrella del Leipzig que disputó la Copa del Mundo 2026 con la selección de Costa de Marfil.
De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el conjunto merengue cerró un acuerdo total con la entidad alemana para el traspaso del atacante de 19 años por una cifra superior a los 100 millones de euros (120-130 millones).
El talentoso extremo marfileño viajará a la capital española en los próximos días para someterse a las revisiones médicas de rutina y firmar un contrato que lo vinculará con los blancos hasta junio de 2031.
La resolución del fichaje en favor del Real Madrid se dio tras el retiro formal del PSG en la carrera por el jugador.
La directiva del cuadro parisino decidió dar un paso al costado al considerar desproporcionadas las exigencias del Leipzig y las demandas salariales del entorno del futbolista.
Fuentes internas al PSG señalaron que la cúpula quedó decepcionada por el cambio de postura de los agentes de Diomande, quienes ya tenían un principio de acuerdo previo con el club francés, optando por no romper su disciplina financiera ni ceder ante pretensiones fuera de mercado.
Con la vía libre tras el repliegue de PSG, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez aceleró las gestiones para asegurar a uno de los atacantes jóvenes más codiciados de Europa, garantizando una pieza de presente y futuro para el proyecto madridista de cara a las próximas cinco temporadas.