Real Madrid revienta el mercado: la cifra que pagó por Diomande y su contrato

El Real Madrid asestó un golpe definitivo en el mercado de fichajes con la contratación de Yan Diomande, la joven estrella del Leipzig que disputó la Copa del Mundo 2026 con la selección de Costa de Marfil. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el conjunto merengue cerró un acuerdo total con la entidad alemana para el traspaso del atacante de 19 años por una cifra superior a los 100 millones de euros (120-130 millones).

El talentoso extremo marfileño viajará a la capital española en los próximos días para someterse a las revisiones médicas de rutina y firmar un contrato que lo vinculará con los blancos hasta junio de 2031. La resolución del fichaje en favor del Real Madrid se dio tras el retiro formal del PSG en la carrera por el jugador.