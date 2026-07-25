Acuerdo: Rodri ficha por el Real Madrid, pero da mala noticia a Mourinho

El mercado de pases explota con una noticia bomba. Según informó el periodista especializado Matteo Moretto, el centrocampista español Rodri ha alcanzado un acuerdo personal con el Real Madrid para convertirse en nuevo jugador del conjunto blanco. Tras dos temporadas consecutivas sin ganar títulos, el Real Madrid ha fijado a Rodri como su máxima prioridad para reforzar la plantilla y recuperar el trono en Europa y España.

Sin embargo, la operación aún no está cerrada por completo, ya que el Manchester City y el club merengue todavía no han acordado la cifra final del traspaso. Mientras tanto, el equipo inglés guarda la esperanza de convencer al mediocampista de quedarse, considerando que le queda solo un año de contrato. La llegada de Rodri supondría un salto de calidad enorme para la zona de volante. El jugador de 30 años viene de brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde lideró a la selección de España hacia el título y fue elegido como el Mejor Jugador del Torneo, demostrando que dejó atrás la lesión de rodilla que sufrió en 2024. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Rodri le aportaría al conjunto blanco control de juego, pase preciso desde el fondo y un orden táctico impecable. Además, se reencontraría con Bernardo Silva, con quien ya tiene una excelente conexión de su etapa en el City. Este movimiento dejaría en una situación muy difícil a Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, quienes han tenido un rendimiento irregular y podrían verse obligados a buscar minutos en otro club.





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