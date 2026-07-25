Acuerdo: Rodri ficha por el Real Madrid, pero da mala noticia a Mourinho

El mercado de pases explota con una noticia bomba. Según informó el periodista especializado Matteo Moretto, el centrocampista español Rodri ha alcanzado un acuerdo personal con el Real Madrid para convertirse en nuevo jugador del conjunto blanco.
Tras dos temporadas consecutivas sin ganar títulos, el Real Madrid ha fijado a Rodri como su máxima prioridad para reforzar la plantilla y recuperar el trono en Europa y España.
Sin embargo, la operación aún no está cerrada por completo, ya que el Manchester City y el club merengue todavía no han acordado la cifra final del traspaso. Mientras tanto, el equipo inglés guarda la esperanza de convencer al mediocampista de quedarse, considerando que le queda solo un año de contrato.
La llegada de Rodri supondría un salto de calidad enorme para la zona de volante. El jugador de 30 años viene de brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde lideró a la selección de España hacia el título y fue elegido como el Mejor Jugador del Torneo, demostrando que dejó atrás la lesión de rodilla que sufrió en 2024.
Rodri le aportaría al conjunto blanco control de juego, pase preciso desde el fondo y un orden táctico impecable. Además, se reencontraría con Bernardo Silva, con quien ya tiene una excelente conexión de su etapa en el City. Este movimiento dejaría en una situación muy difícil a Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, quienes han tenido un rendimiento irregular y podrían verse obligados a buscar minutos en otro club.
El dolor de cabeza para José Mourinho
A pesar de la ilusión que genera este fichaje estrella, el técnico portugués José Mourinho tendrá que lidiar con un problema de entrada. Si la transferencia se concreta en los próximos días, el entrenador no podrá contar con Rodri para el inicio de la temporada.
El motivo es de fuerza mayor: el futbolista deberá pasar por el quirófano para operarse de una dolencia en la espalda. Esta intervención quirúrgica lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las primeras jornadas de competición, por lo que Mourinho tendrá que armar su esquema inicial sin la pieza clave de su nuevo proyecto