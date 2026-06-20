Real Madrid gira comunicado oficial sobre Olise, estrella del Bayern

El Real Madrid giró un comunicado oficial este sábado para desmentir los rumores de la supuesta contratación de Michael Olise, estrella del Bayern Múnich que disputa la Copa del Mundo con la selección francesa.
La entidad blanca asegura no haber mantenido ningún contacto con el jugador, añadiendo la excelente relación que comparte con el club alemán y lamentó la difusión de noticias falsas.
"El Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", reza el escrito publicado por el conjunto merengue.
Olise, que se encuentra disputando el Mundial con Francia, fue uno de los nombres barajados por la prensa en referencia a la oferta de 150 millones de euros que Florentino Pérez prometió en la campaña electoral a la presidencia del equipo que realizaría por un jugador.
Dicha oferta, según un comunicado del club blanco publicado el martes posterior a la victoria de Florentino en los comicios, fue por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, y fue rechazada.
Comunicado Oficial.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026
El Real Madrid aprovecha ahora su escrito para "destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad".
"Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíprocos, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones", concluye.