Real Madrid gira comunicado oficial sobre Olise, estrella del Bayern

El Real Madrid giró un comunicado oficial este sábado para desmentir los rumores de la supuesta contratación de Michael Olise, estrella del Bayern Múnich que disputa la Copa del Mundo con la selección francesa. La entidad blanca asegura no haber mantenido ningún contacto con el jugador, añadiendo la excelente relación que comparte con el club alemán y lamentó la difusión de noticias falsas.

"El Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", reza el escrito publicado por el conjunto merengue. Olise, que se encuentra disputando el Mundial con Francia, fue uno de los nombres barajados por la prensa en referencia a la oferta de 150 millones de euros que Florentino Pérez prometió en la campaña electoral a la presidencia del equipo que realizaría por un jugador. Dicha oferta, según un comunicado del club blanco publicado el martes posterior a la victoria de Florentino en los comicios, fue por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, y fue rechazada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026