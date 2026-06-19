Real Madrid agita el mercado y Barcelona ya tiene su segundo fichaje

Las principales novedades en el mercado de fichajes de Europa: Real Madrid ya conoce el precio por Enzo Fernández y Barcelona ata su segunda refuerzo. El "enemigo" de Vinicius se marchó de España.
OFICIAL / El Athletic Club confirmó la renovación de Yuri Berchiche hasta junio de 2027. "Acá estoy viviendo la mejor etapa de mi carrera", aseguró el defensor español de 36 años que seguirá en el equipo rojiblanco por una temporada más.
Según el diario Marca, Nico Paz valora quedarse en el Como en lugar de regresar al Real Madrid. El potencial del volante argentino no se pone en duda y es por eso que en Italia colocan una cifra sobre la mesa para que el jugador pueda quedarse de forma permanente junto a Cesc Fábras: 60 millones de euros.
OFICIAL / Liverpool anunció el fichaje de Víctor Muñoz, procedente de Osasuna, tras abonar su cláusula de rescisión de 40 millones de euros. El extremo español, de 22 años, se convierte en uno de los primer refuerzos para el nuevo proyecto deportivo dirigido por el técnico Andoni Iraola en Anfield.
En el Chelsea están muy ilusionados con la llegada de Xabi Alonso al banquillo y no han tardado en anunciar el estreno de su nuevo entrenador en casa contra el Brighton el 29 de agosto, cinco días después del arranque de la Premir League ante el Fulham.
OFICIAL / Después de dos temporadas en el Como, Sergi Roberto no seguirá en el club tras no alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato. El futbolista español queda como agente libre y se marcha luego de lograr una histórica clasificación del equipo italiano a la próxima edición de la Champions League.
A falta del anuncio oficial, Dani Ceballos perdonará el jugoso año de contrato que le queda en el Real Madrid, primas incluidas, y quedará libre para poder cumplir el sueño que tiene desde hace mucho tiempo: regresar al Betis. El volante español tampoco entra en los planes de Mourinho y romperá su vínculo con los blancos para volver "gratis" al conjunto bético.
Fabrizio Romano adelanta que el Atlético de Madrid tiene atado a Alejandro Grimaldo. "El acuerdo está prácticamente cerrado en cuanto a las condiciones personales; Grimaldo dio el visto bueno al proyecto", asegura el periodista. Ahora se negocia con el Bayer Leverkusen para cerrar su traspaso en una cifra que supera los 10 millones de euros.
El Leipzig rechazó una primera oferta del Liverpool por Diomande de unos 90 millones de euros. El club alemán quiere más de 100 'kilos' para dejarlo salir y desde Inglaterran aseguran que los 'Reds' enviarán una mejor propuesta que llegue a complacer a los teutones. Por ahora, la gran figura de Costa de Marfil se enfoca en el Mundial 2026.
OFICIAL / Tras consumarse el descenso del Mallorca a la Segunda División de España, el goleador Vedat Muriqi decidió marcharse del club y fue anunciado como nuevo refuerzo del Fenerbahce. La operación se cerró en 15 millones de euros y el 'Pirata' firmó contrato con los turcos hasta 2029.
De acuerdo con el medio neerlandés De Telegraaf, tanto el Barça como Liverpool están interesados en Van de Ven. El central del Tottenham podría cambiar de aires, pero los Spurs no lo pondran fácil, ya que exigen cerca de 100 millones de euros por su venta. Fue tomando en cuenta por la 'Orange' para disputar el Mundial 2026.
A Toni Kroos le preguntaron por el centro del campo del Real Madrid y habló de Bellingham. "Lo tuve como compañero durante un año y fue increíble. Cuando un contención tiene un '10' como Jude, las cosas son más fáciles. Las carreras que hace, protegiendo el balón... Veo cosas en él que son muy especiales. Es uno de los mediocampistas más completos del mundo. Si está en un nivel top, es el mejor en su puesto".
Rúben Amorim llegará l banquillo del Milan y empieza a mirar al mercado. El portal 'Correio da Manha' revela que uno de los jugadores que pretende es Trincao. El atacante portugués puede salir del Sporting por unos 60 millones de euros y el cuadro rossonero lo tiene en la mira.
OFICIAL / Pablo Maffeo también abandonó el Mallorca y continuará su carrera en el Olympiacos. La entidad griega pagó tres millones de euros por su traspaso y el defensor hispano-argentino firma hasta 2029. Fue uno de los "enemigos" declarados de Vinicius en la Liga Española.
Diego Godín, leyenda uruguaya del Atlético, dio su punto de vista sobre la situación de Julián Álvarez. "Lo dijo Fernando Torres el otro día: en el Atlético hay que querer quedarse. No quedarse, querer quedarse. No sé qué va a pasar, pero ojalá quiera quedarse. Es un grandísimo jugador. Salir a buscar un jugador como Julián hoy no hay. No sé por cuánto dinero se puede hacer", declaró en Onda Cero.
Fabrizio Romano informa que Andreas Christensen firmará un nuevo contrato con el Barcelona hasta junio de 2028. Se ha llegado a un acuerdo para que el defensor danés permanezca en la entidad azulgrana y pueda recuperarse de su rotura de ligamento cruzado que sufrió a finales del pasado mes de diciembre.
Fabrizio Romano revela que Manchester City está "confiado" en cerrar el traspaso de Elliot Anderson y la operación se encuentra en etapas finales. El mediocampista inglés del Nottingham Forest se sometería a las pruebas médicas en Estados Unidos antes de unirse a los 'Cityzens' si todo sale según lo planeado.
El periodista inglés Ben Jacobs publica que el Real Madrid está a punto de "iniciar negociaciones" con el Chelsea por Enzo Fernández. El precio que manejan los 'Blues' por su traspaso es de 138 millones de euros. Los blancos quieren ver si esa cifra puede reducirse o hacer concesiones en la estructura del acuerdo. Mourinho quiere contar con el argentino la próxima temporada.
Bouaddi está siendo una de las perlas de este Mundial y varios clubes quieren sacarlo del Lille. Desde Inglaterra apuntan a uno es el Arsenal, que estaría dispuestos a pagar 80 millones de euros por el volante marroquí.
Tal y como lo publica el diario Sport, el Barcelona amarra su segundo fichaje para la temporada 2026-27. Tras la llegada del inglés Anthony Gordon, el club ya tendría cerrada la incoporación de Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander. El lateral zurdo, de 19 años, aterrizaría en el Camp Nou tras el pago de su cláusula de rescisión.
Por otro lado, el El Barcelona fichó para su filial al ecuatoriano Josué Caicedo, procedente de la Liga de Quito. El carrilero zurdo, de 19 años, llega cedido con una opción de compra que puede volverse en obligatoria de 2,5 millones de euros. Empezará con el Barça Atlètic, pero con con vistas y monitorizado por el primer equipo, según Fabrizio Romano.