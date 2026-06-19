Real Madrid agita el mercado y Barcelona ya tiene su segundo fichaje

A Toni Kroos le preguntaron por el centro del campo del Real Madrid y habló de Bellingham. "Lo tuve como compañero durante un año y fue increíble. Cuando un contención tiene un '10' como Jude, las cosas son más fáciles. Las carreras que hace, protegiendo el balón... Veo cosas en él que son muy especiales. Es uno de los mediocampistas más completos del mundo. Si está en un nivel top, es el mejor en su puesto".