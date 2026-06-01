La respuesta de Rodri sobre su posible llegada al Real Madrid después del Mundial

Rodri Hernández, centrocampista de la selección española y del Manchester City, atendió a los medios de comunicación en el Media Day que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ha respondido sobre diferentes temas, entre ellos su futuro.
El volante de 29 años tiene contrato con los 'Cityzens' por una temporada más, pero podría cambiar de aires en este mercado de verano y la prensa local lo coloca en el Real Madrid. Sobre eso se pronunció el futbolista.
"Es algo normal que rondan nombres de jugadores con distintos clubes. Soy capitán de la Selección y estoy centrado. Me compete llevar a España a ganar este Mundial", aseguró Rodri tras ser consultado sobre una posible llegada al conjunto merengue.
"Puede sonar ruido, pero por mi parte me voy a focalizar en el Mundial y ya se verá", completó el mediocampista, que disputará la segunda Copa del Mundo de su carrera luego de Qatar-2022.
Estas declaraciones de Rodri se producen después de que Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, lo mencionase como futuro fichaje.
"Si yo soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid", declaró en una entrevista en Cope.
Por otro lado, el volante español aclara cómo llega al Mundial 2026: "Llego fresco después de una temporada que en lo personal ha sido buena aunque en el equipo no haya logrado todo lo que pretendía. Tengo menos ritmo que en 2024, pero por otro lado menos carga de partido".
"Estamos muy contentos e ilusionados. Llegamos todos sanos y empezamos a construir lo que será el Mundial. Es un halago que nos den favoritos, pero hay que demostrarlo", señaló.
Y sobre los favoritos en la cita mundialista, Rodri dijo que "los que todos tenemos en la cabeza. Lo de favoritos se muestra en el campo. Las etiquetas sirven para poco. El Mundial es muy largo y exigente. Hay que ver las sensaciones".