La respuesta de Rodri sobre su posible llegada al Real Madrid después del Mundial

Rodri Hernández, centrocampista de la selección española y del Manchester City, atendió a los medios de comunicación en el Media Day que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ha respondido sobre diferentes temas, entre ellos su futuro. El volante de 29 años tiene contrato con los 'Cityzens' por una temporada más, pero podría cambiar de aires en este mercado de verano y la prensa local lo coloca en el Real Madrid. Sobre eso se pronunció el futbolista.

"Es algo normal que rondan nombres de jugadores con distintos clubes. Soy capitán de la Selección y estoy centrado. Me compete llevar a España a ganar este Mundial", aseguró Rodri tras ser consultado sobre una posible llegada al conjunto merengue. "Puede sonar ruido, pero por mi parte me voy a focalizar en el Mundial y ya se verá", completó el mediocampista, que disputará la segunda Copa del Mundo de su carrera luego de Qatar-2022. Estas declaraciones de Rodri se producen después de que Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, lo mencionase como futuro fichaje. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Si yo soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid", declaró en una entrevista en Cope.