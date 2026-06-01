Confirmado: la oferta del Barcelona por el fichaje de Julián Álvarez

Según publica este lunes Mundo Deportivo , el Barça sí envió una oferta formal al Atlético de Madrid por la contratación de Julián , cuyo vínculo con los colchoneros termina en 2030 y posee una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

El Barcelona no tira la toalla por el fichaje de Julián Álvarez . El delantero argentino ha sido el elegido por el club para reemplazar la baja de Robert Lewandowski , que se marchará definitivamente el próximo 30 de junio cuando expire su contrato.

Actualmente, el atacante percibe un salario que ronda los 12,5 millones de euros brutos por temporada, y la entidad rojiblanca es dueña del 100% de sus derechos de imagen

La citada fuente reconfirma que el Barcelona envió una propuesta de 100 millones de euros por Julián vía e-mail. El destinatario fue Mateu Alemany, máximo responsable deportivo del Atlético.

La información de la oferta la desveló el periodista Fabrizio Romano el pasado viernes y fue negada por el Atlético enviando su versión a diferentes medios y asegurando que era "otra mentira más" que salía del cuadro catalán.

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Pero la oferta ha existido y es de justicia reconocerlo. Los detalles quedaron diluidos por las burlas y comunicados que difundió el viernes el Atlético a través de sus redes sociales. Ahora hace falta que el club rojiblanco la responda o no, según le convenga.

Lo que espera el Barça, al menos, es que se responda dentro de las formas y usos del mercado del fútbol profesional. Sobre otras cuestiones, poco que comentar desde el Camp Nou. Si se ha hablado con Julián es para testar si deseaba escuchar el interés azulgrana.