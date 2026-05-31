Sadio Mané hizo doblete, pero USA se impone sobre Senegal previo al Mundial

La selección de Estados Unidos disputó este domingo su penúltimo partido de preparación previo al Mundial 2026 y derrotó por 3-2 a una Senegal comandada por Sadio Mané, figura y compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.
El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se impuso en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, con goles de Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
Por parte de los africanos recortó distancias Mané con un doblete. Cabe recordar que Senegal también se alista para afrontar la Copa del Mundo.
Las emociones comenzaron cuando Dest abrió el marcador empezando el encuentro a los seis minutos. El exlateral del Barcelona, que ahota milita en el PSV Eindhoven, apareció como un '9' dentro del área y conectó el centro de Pulisic desde la izquierda.
Fue el propio Pulisic quien aumentaría la ventaja al 19' con una jugada que empezó desde el portero Matt Turner. Una acción colectiva que terminó en los botines del capitán, quitándose la marca del arquero Mory Diaw.
Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, Mané hizo el descuento para Senegal en el 43' y luego firmó su doblete a los seis minutos del complemento.
Sin embargo, el 'Team USA' anotaría el tercero definitivo por medio de Folarin Balogun tras aprovechar un centro desde la derecha que la zaga africana no pudo cortar.
Estados Unidos jugará su último amistoso el 6 de junio contra Alemania en el Soldier Field de Chicago antes de afrontar un Mundial en el que enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en la primera ronda del grupo D.
Senegal, por su parte, chocará contra Arabia Saudita también el 6 de junio y luego se medirá a Francia, Noruega e Irak en la Copa del Mundo por el grupo I.