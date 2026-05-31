Sadio Mané hizo doblete, pero USA se impone sobre Senegal previo al Mundial

La selección de Estados Unidos disputó este domingo su penúltimo partido de preparación previo al Mundial 2026 y derrotó por 3-2 a una Senegal comandada por Sadio Mané, figura y compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se impuso en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, con goles de Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Por parte de los africanos recortó distancias Mané con un doblete. Cabe recordar que Senegal también se alista para afrontar la Copa del Mundo. Las emociones comenzaron cuando Dest abrió el marcador empezando el encuentro a los seis minutos. El exlateral del Barcelona, que ahota milita en el PSV Eindhoven, apareció como un '9' dentro del área y conectó el centro de Pulisic desde la izquierda. Fue el propio Pulisic quien aumentaría la ventaja al 19' con una jugada que empezó desde el portero Matt Turner. Una acción colectiva que terminó en los botines del capitán, quitándose la marca del arquero Mory Diaw. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, Mané hizo el descuento para Senegal en el 43' y luego firmó su doblete a los seis minutos del complemento.