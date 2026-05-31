  1. Mundial 2026

Brasil vs Panamá EN VIVO: Un remate desviado decanta el empate panameño

EN DIRECTO | Brasil y Panamá juegan amistoso internacional en el Maracaná

Brasil vs Panamá EN VIVO: Un remate desviado decanta el empate panameño
VS
31 de mayo de 2026 a las 14:09

Brasil y Panamá están jugando en el mítico estadio Maracaná un amistoso internacional previo a la Copa del Mundo de United 2026. Los panameños no se acomodaban en elcampo cuando Vinicius Jr. en la primera del partido, al minuto 2' anotó el primero del juego.

Los canaleros lo empataron al minuto 14' luego de un tiro libre ejecutado por Amir Murillo desviado en la barrera que terminó al fondo del marco.

Carletto Ancelotti no podrá contar con Neymar, quien está recibiendo cuidado especial luego de quejarse de alguna lesión menor, pero no lo van a arriesgar contra el elenco canalero, que también es mundialista y que está en el grupo de Croacia, Ghana e Inglaterra.

ALINEACIONES

Brasil: Alisson, Wesley, Bremer, Leo Pereira, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini y Raphinha.

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Fidel Escobar, Carlos Harvey; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Andrés Andrade, Amir Murillo, Ismael Díaz; Cecilio Waterman.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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