Brasil y Panamá están jugando en el mítico estadio Maracaná un amistoso internacional previo a la Copa del Mundo de United 2026. Los panameños no se acomodaban en elcampo cuando Vinicius Jr. en la primera del partido, al minuto 2' anotó el primero del juego.

Los canaleros lo empataron al minuto 14' luego de un tiro libre ejecutado por Amir Murillo desviado en la barrera que terminó al fondo del marco.

Carletto Ancelotti no podrá contar con Neymar, quien está recibiendo cuidado especial luego de quejarse de alguna lesión menor, pero no lo van a arriesgar contra el elenco canalero, que también es mundialista y que está en el grupo de Croacia, Ghana e Inglaterra.