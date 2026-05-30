México vence a Australia por la mínima antes de dar la lista final para el Mundial

La Selección Mexicana de Fútbol sumó una nueva victoria en su camino hacia la Copa del Mundo. Con un solitario pero espectacular gol de cabeza del defensa Johan Vásquez, el Tricolor derrotó 1-0 a su similar de Australia, despidiéndose así de su gira por territorio estadounidense.

El partido fue intenso, pero la jugada clave llegó gracias a Vásquez, quien conectó un sólido remate de cabeza que se metió pegado al poste, dejando sin opciones al portero rival. Con esta actuación, el canterano sigue demostrando por qué es considerado el futbolista en mejor nivel y con mayor jerarquía dentro del equipo nacional desde hace ya varios años.