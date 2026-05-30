México vence a Australia por la mínima antes de dar la lista final para el Mundial

La Selección Mexicana de Fútbol sumó una nueva victoria en su camino hacia la Copa del Mundo. Con un solitario pero espectacular gol de cabeza del defensa Johan Vásquez, el Tricolor derrotó 1-0 a su similar de Australia, despidiéndose así de su gira por territorio estadounidense.
El partido fue intenso, pero la jugada clave llegó gracias a Vásquez, quien conectó un sólido remate de cabeza que se metió pegado al poste, dejando sin opciones al portero rival. Con esta actuación, el canterano sigue demostrando por qué es considerado el futbolista en mejor nivel y con mayor jerarquía dentro del equipo nacional desde hace ya varios años.
Tras este triunfo, el director técnico de la Selección Mexicana se prepara para encarar la última fase antes del torneo más importante del fútbol:
En las próximas horas se dará a conocer la convocatoria definitiva de los jugadores que disputarán la Copa del Mundo.
El Tricolor cerrará su preparación el próximo jueves 4 de junio contra Serbia en la ciudad de Toluca.
México debutará en el Mundial enfrentando a Sudáfrica en el partido inaugural, el cual se jugará en el Estadio Ciudad de México.
Con los ánimos a tope y una racha positiva, el equipo mexicano comenzará su concentración absoluta con la mira puesta en el gran torneo.