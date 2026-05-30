Ancelotti reveló el 11 titular de Brasil para enfrentar a Panamá en el Maracaná

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelottti, reveló este sábado el once titular que se medirá contra Panamá en el penúltimo amistoso de la 'Canarinha' antes del Mundial 2026 y que contará de inicio con los delanteros Vinicius, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique. El técnico informó en rueda de prensa que el portero será Alisson y que la defensa estará compuesta por Wesley y Alex Sandro en los laterales; y Léo Pereira y Bremer como centrales.

Casemiro y Bruno Guimarães, fijos para 'Carletto' desde que asumió las riendas de la pentacampeona del mundo en mayo de 2025, figuran en el centro del campo. Sin los lesionados Rodrygo y Estêvão, fuera del Mundial, arriba apostará por Luiz Henrique, extremo del Zenit; Vinicius, Matheus Cunha y Raphinha. Ancelotti ya ensayó con este mismo once en el entrenamiento del viernes, por lo que no habrá ninguna sorpresa en el Maracaná. "En la segunda parte cambiaré", anticipó el laureado exentrenador del Real Madrid. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La 'Canarinha' está concentrada desde el miércoles en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro.