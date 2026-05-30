Liverpool anunció la salida de Slot y se confirma quién será el nuevo entrenador

El Liverpool anunció este sábado el despido de su entrenador Arne Slot, después dos temporadas en el cargo. El neerlandés se marcha tras un mal año en la que el equipo acabó en puestos de Champions, pero decepcionó en las copas domésticas, en Europa y en la que no pudo defender su título de campeón de la Premier League. "Esta ha sido una decisión difícil. La contribución que Slot ha hecho en el tiempo que ha estado con nosotros ha sido importante, con mucho significado y, lo más importante, ha sido un éxito. Nuestro aprecio a lo que ha conseguido no podría ser mayor. Desde el momento en que le conocimos, nos quedó claro que es un individuo que no solo acepta la responsabilidad, la abraza. Esto fue evidente cuando asumió el cargo y cuando nos llevó a ganar la Premier League", dijo el Liverpool en un comunicado.

"Al mismo tiempo, hemos llegado de forma colectiva a la conclusión de que un cambio es necesario para que el club evolucione. De nuevo, insistimos en que esta decisión no se ha tomado a la ligera", añadió. Pese a que la primera temporada de Slot fue buena, con la conquista de la Premier, mucho de ese mérito se asoció con el trabajo y los jugadores que había reclutado en la campaña anterior Jürgen Klopp. Las críticas al técnico comenzaron cuando el equipo fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones el curso anterior y se recrudecieron este curso al verse muy pronto fuera de la carrera por el título y sin opciones de ganar un campeonato tras las decepciones en las copas y Champions.

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Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

En Premier, el Liverpool acabó quinto, consiguiendo el pase a la Champions del año que viene, pero quedando a 25 puntos del campeón, mientras que en la propia Champions fueron eliminados en cuartos de final con mucha claridad por el PSG. En la FA Cup los apeó el Crystal Palace y en la Carabao Cup el Manchester City con una goleada. Además, el Liverpool perdió el pasado verano la Community Shield a manos del Crystal Palace. En la carta de despedida, el Liverpool le agradece a Slot cómo ayudó al club a llevar el fallecimiento de Diogo Jota, que murió en un accidente de tráfico en julio de 2025 junto a su hermano André Silva.

"Solo podemos desearle lo mejor a Arne en la siguiente etapa de su carrera, con nuestra expectativa de que continúe siendo un éxito. Lo hacemos con el conocimiento de que su legado en el Liverpool estará intacto y cogerá más importancia en los años venideros. Arne se marcha con nuestra gratitud, un título de la Premier League y con el conocimiento de que tanto él como su familia siempre serán bienvenidos en Anfield", apuntó la entidad inglesa.

EL ELEGIDO POR LOS 'REDS'

Tras confirmarse al adiós de Slot de Anfield, el periodista Fabrizio Romano adelantó que los 'Reds' ya tendrían elegido a su sucesor en el banquillo. De acuerdo con el reconocido periodista, el español Andoni Iraola, de 43 años, está a punto de dejar el Bournemouth para convertirse en el nuevo entrenador del Liverpool "Las negociaciones avanzarán rápidamente para concretarlo con pasos formales, pero la decisión de Liverpool está tomada. Iraola será el próximo entrenador", asegura Romano.