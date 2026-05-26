Por 'culpa' de Guardiola se marchan del Manchester City : "Les deseamos suerte"

Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte y Xabi Mancisidor, todos ellos parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola, también han abandonado el Manchester City en este final de temporada.

Linjders y Touré eran asistentes de Guardiola desde esta temporada, Buenaventura era el preparador físico principal desde 2016, cuando llegó el técnico catalán, el ex waterpolista Estiarte, era la mano derecha del técnico, y Mancisidor, el entrenador de porteros, desde 2013.