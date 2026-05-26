  1. Internacionales
  2.  Premier league

Por 'culpa' de Guardiola se marchan del Manchester City : "Les deseamos suerte"

El club confirma la salida de miembros del cuerpo técnico tras el adiós de Guardiola

Por 'culpa' de Guardiola se marchan del Manchester City : Les deseamos suerte
26 de mayo de 2026 a las 09:55

Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte y Xabi Mancisidor, todos ellos parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola, también han abandonado el Manchester City en este final de temporada.

Linjders y Touré eran asistentes de Guardiola desde esta temporada, Buenaventura era el preparador físico principal desde 2016, cuando llegó el técnico catalán, el ex waterpolista Estiarte, era la mano derecha del técnico, y Mancisidor, el entrenador de porteros, desde 2013.

Manchester City ya tiene al sucesor de Pep Guardiola: firmó por tres temporadas

Estas salidas confirman que el próximo técnico que llegue al Manchester City, posiblemente Enzo Maresca, traerá a sus propios trabajadores.

El club confirma la salida de miembros del cuerpo técnico tras el adiós de Guardiola

El club confirma la salida de miembros del cuerpo técnico tras el adiós de Guardiola

 (Johan Raudales)

"Todo el City le agradece a estos trabajadores su duro esfuerzo y dedicación y les deseamos la mejor de las suertes en el futuro", dijo el City en un comunicado

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias