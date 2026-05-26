Manchester City ya tiene al sucesor de Pep Guardiola: firmó por tres temporadas

Tras confirmarse la marcha de Pep Guardiola del Manchester City luego de una década, la búsqueda por su sucesor ha terminado y el club inglés ya eligió al nuevo entrenador de cara al próximo curso. A falta del anuncio oficial, el técnico catalán será reemplazado por un viejo conocido: Enzo Mareca. El italiano tomará las riendas del equipo solo seis medes después de que fuera despedido del Chelsea tras una decepcionante racha de resultados, salvo el título del Mundial de Clubes.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, Maresca ya firmó un contrato de tres años con los 'Cityzens' y estará completamente involucrado en la estrategia de fichajes. Anteriormente, Maresca fue asistente de Pep durante un año en el Etihad Stadium antes de asumir el cargo de entrenador del Leicester. Posteriormente, pasó a dirigir al Chelsea a partir de la temporada 2024-25. Durante su etapa en Stamford Bridge, el técnico italiano de 46 años dirigió 92 partidos, con 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE