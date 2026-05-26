Manchester City ya tiene al sucesor de Pep Guardiola: firmó por tres temporadas

Tras confirmarse la marcha de Pep Guardiola del Manchester City luego de una década, la búsqueda por su sucesor ha terminado y el club inglés ya eligió al nuevo entrenador de cara al próximo curso.
A falta del anuncio oficial, el técnico catalán será reemplazado por un viejo conocido: Enzo Mareca. El italiano tomará las riendas del equipo solo seis medes después de que fuera despedido del Chelsea tras una decepcionante racha de resultados, salvo el título del Mundial de Clubes.
De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, Maresca ya firmó un contrato de tres años con los 'Cityzens' y estará completamente involucrado en la estrategia de fichajes.
Anteriormente, Maresca fue asistente de Pep durante un año en el Etihad Stadium antes de asumir el cargo de entrenador del Leicester. Posteriormente, pasó a dirigir al Chelsea a partir de la temporada 2024-25.
Durante su etapa en Stamford Bridge, el técnico italiano de 46 años dirigió 92 partidos, con 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas.
El reto al que se enfrenta en el Manchester City se considera inmenso, ya que debe heredar el vasto legado dejado por un Guardiola que se marcha con 6 títulos de la Premier League, 1 Champions League, 3 FA Cups y 5 Copas de la Liga.
"Todo saldrá bien. Entiendo a la gente de aquí. Siempre están decididos y saben exactamente lo que tienen que hacer", explicó Pep anoche en su despedida, acompañado por el resto de la plantilla.
"Todos los entrenadores aquí han tenido la suerte de recibir el apoyo de Txiki, ahora Hugo Viana, junto con Ferran y especialmente el presidente Khaldoon Al Mubarak. Entienden la feroz competencia que existe en Inglaterra y Europa. Cuando el club anuncie al sucesor, lo llamaré. Lo más importante es que el club siempre apoyará al nuevo entrenador incondicionalmente", cerró el catalán.