Xavi regresa y ya tendría un acuerdo para entrenar a este gigante de Europa

El AC Milan ha decidido cortar por lo sano tras firmar una temporada desastrosa. El histórico club italiano no ha logrado clasificarse para la próxima Champions League, un fracaso monumental que ya ha tenido consecuencias inmediatas y radicales: el club ha despedido en bloque a casi toda su cúpula directiva y a su entrenador, Massimiliano Allegri. En una noche de máxima tensión, el dueño del equipo fulminó al CEO Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare, al director técnico Geoffrey Moncada y al propio Allegri. El único superviviente de esta quema ha sido el exfutbolista Zlatan Ibrahimovic, quien se mantiene en su cargo de asesor y ahora tiene la misión de liderar la reconstrucción del club.





Xavi Hernández, el favorito de Ibrahimovic

Con el banquillo vacío, el Milan busca un cambio radical de estilo y el nombre de Xavi Hernández suena con mucha fuerza. Tras su salida del FC Barcelona, el técnico catalán se encuentra sin equipo y es el gran deseo de Ibrahimovic. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Según la prensa italiana, el exdelantero sueco ve en Xavi al líder perfecto para el nuevo proyecto. Los medios locales lo describen como un entrenador de mentalidad muy ofensiva, que apuesta por un fútbol vistoso, rápido y de pases, ideal para devolver la ilusión a los aficionados rossoneri. Xavi no es el único español en la agenda del Milan. Tras firmar una temporada brillante en Inglaterra, donde logró clasificar al Bournemouth para la Europa League, Andoni Iraola es el otro gran candidato. El técnico vasco, que ya anunció que no seguirá en el club inglés, ya habría recibido las primeras llamadas de la directiva italiana. De momento, Iraola prefiere no precipitarse:

"Aún no he tomado una decisión sobre mi futuro. Tengo varias ofertas y quiero tomarme un tiempo para reflexionar", ha admitido el entrenador.

La hoja de ruta del Milan está clara: quieren un entrenador joven, atrevido y con una propuesta de fútbol moderno. El modelo a seguir en Italia es el de Cesc Fàbregas, quien ha hecho historia este año al clasificar al modesto Como 1907 para la Champions League por primera vez en su historia.