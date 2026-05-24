Histórico: Belgrano le remontó a River y se corona por primera vez en Argentina

Belgrano de Córdoba se rebeló este domingo a la adversidad y de remontada derrotó por 2-3 a River Plate en la final del Torneo Apertura argentino que le ha consagrado campeón por primera vez en sus 121 años de historia. Dos goles de Nicolás ‘Uvita’ Fernández en los últimos cinco minutos (85 y 88) le permitieron al elenco cordobés coronarse en la elite desde su constitución como club deportivo el 19 de marzo de 1905 en la ciudad cordobesa de Alberdi.

Facundo Colidio (18) y Tomás Galván (59) habían adelantado dos veces a River, mientras que Leonardo Morales (26) estableció el primer empate del partido jugado en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba. La consagración de Belgrano se dio tras eliminar en octavos de final a Talleres (1-0), en cuartos de final a Unión de Santa Fe (2-0) y en semifinales a Argentinos Juniors tras superar una tanda de penales por 4-3 que sucedió a un empate 1-1 en tiempo reglamentario. Con una certera definición de Facundo Colidio, River se puso en ventaja en el minuto 18 tras una habilitación de Galván, pero apenas ocho minutos después Leonardo Morales empató con un remate de cabeza. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el segundo tiempo tras un pase de Colidio el que volvió a poner adelante en el tanteador a River fue Tomás Galván con un remate cruzado.