Riquelme busca destronar a Florentino: "Después de 20 años se va a poder votar"

Real Madrid vuelve a vivir unas elecciones presidenciales después 20 años. Fue en 2006 la última vez que hubo unos comicios por el trono del club blanco, en los que resultó ganador Ramón Calderón tras imponerse a otros cuatro candidatos: Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. En 2009, 2013, 2017, 2021 y enero de 2025, Florentino Pérez fue reelegido de forma automática al no presentarse ningún candidato.

Ahora, Enrique Riquelme, mandatario de la empresa Cox Energy, entregó este sábado la documentación requerida para confirmar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El candidato de 37 años tenía hasta hoy para hacer pública su candidatura a la presidencia y así ha sido. Ya comunicó a la junta electoral su intención de representarse con 48 horas antelación, previo paso como marca la norma, y durante estas jornadas estuvo negociando el aval después de que bancos españoles le dieran la espalda, concretamente el Banco de Santander y el BBVA, muy presionados por el entorno de Florentino Pérez, según fuentes de la candidatura del grupo Cox. "Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy", explicó el empresario español. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social", apuntó Riquelme a la prensa tras salir de las oficinas del club en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.